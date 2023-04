Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - ΕΛΑΣ: Οι συλληφθέντες έκαναν πρόβα μια μέρα πριν από το έγκλημα

Οι ανακοινώσεις της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.



Σε επίσημες ανακοινώσεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, μετά τις δύο συλλήψεις οι οποίες προχώρησαν χθες.

«Oι δύο ημεδαποί κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην ανθρωποκτονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τις μεσημβρινές ώρες της 9ης Απριλίου 2021» είπε ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν σαραντάχρονο και έναν σαραντάχρονο που έχουν μεταξύ τους συγγενική σχέση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχου Ιωάννη Σκούρα:

«Καλημέρα σας.

Σας καλέσαμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, που οδήγησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην ανθρωποκτονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που διαπράχθηκε μεσημβρινές ώρες της 9ης Απριλίου 2021.

Πρόκειται για 40χρονο και 48χρονο με συγγενική μεταξύ τους σχέση, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία που τελέστηκε σε βάρος ημεδαπού την 6η Δεκεμβρίου 2021 στο Γαλάτσι, γεγονός για το οποίο συνελήφθη με έτερο ένταλμα σύλληψης.

Όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει ο Υπουργός μας, κ. Θεοδωρικάκος, δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε καμία εγκληματική ενέργεια και ιδιαίτερα ανθρωποκτονία ανεξιχνίαστη και ασφαλώς αυτό αφορά με το παραπάνω τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου. Για αυτό θέσαμε αυτή την υπόθεση σε απόλυτη προτεραιότητα και θέλω να επισημάνω ότι είχαμε την απόλυτη και συνεχή στήριξη από τον Υπουργό και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική επιχειρησιακή ομάδα που συστάθηκε, αποτελούνταν από έμπειρους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, οι οποίοι απασχολούνταν με τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και την επεξεργασία προανακριτικών και πληροφοριακών δεδομένων.

Να σημειώσω ότι σε όλη τη διάρκεια της προανάκρισης, μας συνέδραμαν ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, οι οποίοι κατάφεραν να ταξινομήσουν και να επεξεργαστούν τον μεγάλο όγκο των ψηφιακών δεδομένων που συλλέχθηκαν καθώς και το Τμήμα Ανάλυσης Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει, παρέχοντας ασφαλή και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.

Αποτέλεσμα της μεθοδικής και άρτιας έρευνας ήταν να καταδειχθούν καίρια ευρήματα αναφορικά με τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ανθρωποκτονίας και αφορούσαν κυρίως στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης καθώς και στην απρόσκοπτη διαφυγή τους από τον τόπο του εγκλήματος.

Η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, από το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά τη διαφυγή τους, σε συνδυασμό με στοιχεία από έτερες ανθρωποκτονίες που χαρακτηρίστηκαν ως «κατά παραγγελία» και σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα, οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο ημεδαπών, οι οποίοι αμφότεροι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που χειρίστηκαν την υπόθεση για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, οι οποίες βέβαια συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων δραστών.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας αναλύσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.»



Δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β΄ Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας,

Όπως προανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο ημεδαποί ηλικίας 40 και 48 ετών, για τη συμμετοχή τους στην ανθρωποκτονία σε βάρος του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Επιπλέον, ο 40χρονος συνελήφθη δυνάμει και δεύτερου εντάλματος σύλληψης που αφορά σε έτερη υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος ημεδαπού, η οποία διαπράχθηκε την 6η Δεκεμβρίου του 2021 στην περιοχή του Γαλατσίου Αττικής. Στο σημείο αυτό και σε συνέχεια των όσων επεσήμανε ο κ. Διοικητής, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης της ανθρωποκτονίας σε βάρος του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ.

Όπως ήδη γνωρίζετε, μεσημβρινές ώρες της 9ης Απριλίου του 2021 στην περιοχή του Αλίμου, άγνωστος δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγισε πεζός το δημοσιογράφο και πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του δημοσιογράφου, ενώ ο δράστης επιβιβάσθηκε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε συνεργός του και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την ανωτέρω Υπηρεσία και με τη συνδρομή των Διευθύνσεων Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών καθώς και Εγκληματολογικών Ερευνών, ακολούθησε επισταμένη και συνδυαστική έρευνα, η οποία οδήγησε στη συλλογή σημαντικών πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, από τη συνδυαστική ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε, διακριβώθηκε ότι, οι δράστες για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μια μοτοσικλέτα τύπου «SCOOTER» καθώς και φορτηγό τύπου «βαν». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διαπιστώθηκε κίνηση των οχημάτων αυτών στην ίδια περιοχή και στον ίδιο χρόνο, την προηγούμενη μέρα της διάπραξης της ανθρωποκτονίας.

Ακολούθησε περαιτέρω συλλογή στοιχείων αναφορικά με το φορτηγό τύπου «βαν» προκειμένου διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό του καθεστώς και εξακριβωθεί ο λόγος κίνησης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε ότι το εν λόγω όχημα ανήκει σε εταιρία, για τη λειτουργία της οποίας υπεύθυνος ήταν ο 48χρονος, ενώ από τον επακόλουθο οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, καταδείχθηκε ότι η παρουσία του οχήματος στην περιοχή κατά τα επίμαχα χρονικά διαστήματα σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν.

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία, η οποία επικεντρώθηκε σε επιπλέον διασταυρώσεις στοιχείων και εξετάσεις προσώπων, ανέκυψε η συμμετοχή του 40χρονου και του 48χρονου στην τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν ενώ ειδικότερα για τον 40χρονο προέκυψε, από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ότι εμπλέκεται και στην υπόθεση της έτερης ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε στο Γαλάτσι την 6η Δεκεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των προανακριτικών στοιχείων που συλλέχθηκαν και για τις δύο υποθέσεις, υπεβλήθη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και κατόπιν εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Αναφορικά με το ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι:

• είχαν συλληφθεί κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, σχετικά με υπόθεση ληστείας, την οποία είχαν διαπράξει το 2012 σε περιοχή της Αττικής, ενώ επιπλέον,

• ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, ψευδή καταμήνυση καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες, για την ταυτοποίηση και σύλληψη και άλλων δραστών συνεχίζονται.



Σας ευχαριστώ.»

