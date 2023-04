Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Ως εδώ με την αδικία και την παρακμή Μητσοτάκη

«Τον ΣΥΡΙΖΑ τον απασχολεί το σύστημα Μητσοτάκη και η ήττα του και όχι κάποιο σχέδιο Δήμητρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

«Ζητάμε την ψήφο των πολιτών για μία πρώτη ευκαιρία να κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με το δικό του πρόγραμμα, χωρίς την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξης Τσίπρας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Real news», ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχοντας αυτή την ευκαιρία «μοίραζε χρήμα όχι στην κοινωνία, όχι για να στηρίξει το κοινωνικό κράτος, αλλά μια κάστα εκλεκτών, κομματικής νομενκλατούρας και φίλων του επιχειρηματιών». «Γι' αυτό λέμε «Δικαιοσύνη παντού». Αρκετά με τον κρατικοδίαιτο καπιταλισμό των ολιγοπωλίων, την αδικία και τις ανισότητες. Ως εδώ με την παρακμή που φέρει την υπογραφή Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι οι πολίτες μπορούν να προσδοκούν από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ότι θα έχουν μια κυβέρνηση που ακούει τα προβλήματα και αναζητά ρεαλιστικές λύσεις, «όχι ένα πρωθυπουργό κυριευμένο από την έπαρση της εξουσίας, που δε νοιάζεται, μια κυβέρνηση αδιάφορη, αλαζονική, που δεν κατανοεί καν τα αδιέξοδά του και εργάζεται μόνο για τα κέρδη δέκα κολοσσών». Ο πολίτης, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι σίγουρος ότι ότι «δεν θα έχει «Πάτσηδες» να του παίρνουν το σπίτι, αλλά ρύθμιση των χρεών του, θα δει μία πολιτική που θα μειώσει τις ανισότητες και την αδικία, θα αυξήσει το εισόδημά του, θα μειώσει τους λογαριασμούς και τις τιμές που κάθε μήνα 2,5 χρόνια τώρα σκαρφαλώνουν, και ναι, θα μειώσει και τη φορολογία».

Σχολίασε ότι «4,5 δισ. παραπάνω φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους μόνο για το 2022, δεν το λες και ελάφρυνση ευάλωτων και μεσαίας τάξης». Προαναγγέλλει ότι κατά την παρουσίαση του «ολιστικού» προγράμματος του κόμματος που περιλαμβάνει κι ένα πρόγραμμα των 50 πρώτων ημερών, θα ανακοινωθούν ποιες θα είναι οι πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες, στοχευμένες στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Επισήμανε ότι το προγραμματικό πλαίσιο είναι γνωστό. Το ένα σκέλος θα αφορά τις μειώσεις τιμών: μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα και ΕΦΚ στα καύσιμα, μαζί με εντατικούς ελέγχους θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών και τερματισμό του ράλι της επιδότησης της αισχροκέρδειας, όπως και η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και η επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρεύματος. Το δεύτερο σκέλος αφορά σε στοχευμένα μέτρα για την αύξηση του εισοδήματος: αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, 10% αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους, θέσπιση ενιαίου αφορολόγητου για όλους στα 10.000 ευρώ, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, απόδοση αναδρομικών και 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι «πολιτικά και ηθικά, μόνο με πρωτιά την Κυριακή της απλής αναλογικής φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται προοδευτική κυβέρνηση. Μόνο η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ γράφει τίτλους τέλους στην αισχροκέρδεια, στους «Πάτσηδες», στον κ. Μητσοτάκη». Σχολιάζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «σκιαμαχεί γιατί «τερατογένεση» θεωρεί κάθε κυβέρνηση, στην οποία δεν θα ηγείται αποκλειστικά ο ίδιος ως ελέω θεού μονάρχης». «Αυτό είναι το άκρον άωτον της αλαζονείας και της καθεστωτικής λογικής και καθρεφτίζει την ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχει για τη χώρα ως οικογενειακό οικόπεδο», προσθέτει. Τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει σταθερή προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων και «αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δεύτερο κόμμα, διότι και τα μαθηματικά δεν βγαίνουν και πολιτικά δεν το θεωρώ ηθικό…».

Ερωτηθείς για πώς θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί και με το ΜέΡΑ25 «ένα κόμμα που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν οι τράπεζες», ο κ. Τσίπρας είπε ότι «προεκλογικά ο καθένας για τους δικούς του λόγους μπορεί να λέει ό,τι νομίζει ότι τον συμφέρει. Μετεκλογικά όμως, οι συγκλίσεις και οι συνεργασίες γίνονται στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων». Επισημαίνει ότι το πρώτο κόμμα έχει τον πρώτο λόγο και τονίζει ότι τον ΣΥΡΙΖΑ τον απασχολεί «το σύστημα Μητσοτάκη και η ήττα του και όχι κάποιο σχέδιο Δήμητρα». Σχολιάζει ότι δεν κινδυνεύουν οι τράπεζες με χρεοκοπία, αλλά οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. «Και κινδυνεύει, παρεμπιπτόντως», σχολιάζει επιπλέον, «και η αξιοπιστία όλων όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παίζουν εν ου παικτοίς με τόσο σοβαρά θέματα και δίνουν πάσες στον απομονωμένο κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι τώρα κάθε αρχηγός προσπαθεί να κερδίσει το μάξιμουμ και πως όμως «την επομένη της κάλπης που θα αναδείξει πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, και συσχετισμούς που θα αποτυπώνουν τη λαϊκή εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, τα δεδομένα θα αλλάξουν ριζικά». «Τότε», προσθέτει, «όλα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά θα πρέπει να απαντήσουν στο δίλημμα αν θα δώσουν μια ευκαιρία στην αλλαγή, ή μια ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη και στην περιπέτεια νέων εκλογών. Και για τη στάση τους θα κριθούν όχι από μας, αλλά από τον κυρίαρχο λαό».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει σίγουρος ότι «ο απερχόμενος κ. Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την πτώση του». Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο κ. Βελόπουλος κατήγγειλε πολύ συγκεκριμένα πράγματα», ενώ σχολιάζει: «Και δεν φοβάμαι πως θα κυβερνήσει με βουλευτές από άλλα κόμματα, το έχει δηλώσει ανοιχτά ότι το επιδιώκει. Δούρειοι ίπποι υπάρχουν. Μόνο που δεν θα του βγει, γιατί θα χάσει τις εκλογές». Υποστηρίζει ότι «η μόνη λύση σταθερότητας απέναντι στην αμετροέπεια Μητσοτάκη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» και πως ο κ. Μητσοτάκης «έχει εγκλωβιστεί στο στρατηγικό αδιέξοδο της αυτοδυναμίας λόγω αδυναμίας εύρεσης εταίρου». «Εκτός», σχολιάζει, «εάν φθάσουμε να δούμε συνεργασία του ωτακουστή με τον παρακολουθούμενο. Σε ένα τέτοιο σενάριο βέβαια, θα είχε ενδιαφέρον και να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι οι πολιτικές συγκλίσεις σε δύο υποτίθεται αντικρουόμενα προγράμματα».

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα, αναφέρει ότι στην πρόσφατη συνάντηση του με τον Γερμανό Καγκελάριο Σολτς, ο κ. Τσίπρας είπε ότι επισήμανε πως έχει έρθει η ώρα να ενεργοποιήσουμε και πάλι μια ευρωτουρκική ατζέντα που να περιλαμβάνει ζητήματα ασφάλειας, οικονομίας και πολιτισμού. «Σε αυτή την ατζέντα θα ενταχθεί και μια προοδευτική ελληνοτουρκική ατζέντα, που θα θωρακίζει την Ελλάδα και την Κύπρο, θα περιλαμβάνει τις κόκκινες γραμμές μας και που θα οδηγεί τελικά στη Χάγη», δηλώνει.

Ερωτηθείς για την υπόθεση Γεωργούλη σημειώνει ότι «σε τέτοιες προσωπικές και ποινικές υποθέσεις, τα κόμματα κρίνονται για τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο αδίκημα, αν δηλαδή θα καταδικάσουν απερίφραστα και άμεσα ή αν θα επιχειρήσουν να συγκαλύψουν». Προσθέτει ότι «σε μία πολύ πιο ειδεχθή υπόθεση ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε το δρόμο της συγκάλυψης για σχεδόν έναν μήνα, παρά τις δημόσιες καταγγελίες», ενώ «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε και απέπεμψε τον ευρωβουλευτή του και πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του θύματος. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ίσες αποστάσεις». «Το λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη», αναφέρει.

Στο ερώτημα γιατί άλλαξε γνώμη για την αποπομπή Πολάκη ο κ. Τσίπρας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει αποδείξει ότι δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος, για να προσθέσει ότι «ο Παύλος έκανε ένα λάθος και το αναγνώρισε. Στην πολιτική, όπως και στην κοινωνία, δεν πρέπει να έχει θέση η θανατική ποινή. Αυτό πίστευα πάντα και πιστεύω και σήμερα»





