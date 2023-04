Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες (εικόνες)

Oι δύο άνδρες βρίσκονται στο γραφείο του εισαγγελέα.



Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι έφτασαν στα Δικαστήρια Ευελπίδων τα δύο αδέλφια, 40 και 48 ετών, που εμπλέκονται στην δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Αυτήν την ώρα, οι δύο άνδρες βρίσκονται στο γραφείο του εισαγγελέα.

Νωρίτερα, η Ελληνική Αστυνομία έκανε τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου και την σύλληψη τους που έγινε χθες.

Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκ των δύο αδελφών φέρεται να εμπλέκεται και σε ψυχρώ δολοφονία στο Γαλάτσι το 2021.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,ο 40χρονος και ο 48χρονος εντοπίστηκαν σε Νίκαια και Νέο Βουτσά μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από την ανακρίτρια.

