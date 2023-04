Κόσμος

Τέξας: Μεθυσμένος ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο

Μακελειό με πυροβολισμούς σε κατοικία. Τουλάχιστον 5 νεκροί μεταξύ των οποίων ένα 8χρονο αγοράκι. Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατοικία στο Κλίβελαντ του Τέξας, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο ABC News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ και η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητεί τον δράστη, προστίθεται στο ρεπορτάζ.

Το νεότερο θύμα του πυροβολισμού ήταν 8 ετών, και δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές στην κρεβατοκάμαρα, ενώ τρεις άνθρωποι φέρεται να επέζησαν, εκ των οποίων οι δυο παιδιά.

Ο ύποπτος για το φονικό είναι ένας Μεξικανός οπλισμένος με τουφέκι τύπου AR-15 και είναι μεθυσμένος, σύμφωνα με τις Αρχές.

