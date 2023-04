Υγεία - Περιβάλλον

Συνταγές για να αυξήσετε την πρωτεΐνη στο πρωινό σας

Γιατί είναι τόσο σημαντική η πρόσληψη μεγάλης ποσότητας πρωτεϊνών με το πρώτο γεύμα της ημέρας. Δείτε εύκολους τρόπους για να καταναλώσετε όσες πρωτεΐνες πρέπει.

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα οφέλη από την κατανάλωση πρωινού γεύματος είναι πολλά, ειδικά όταν συμπεριλαμβάνει πρωτεΐνες. Ένα πρωινό υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες μπορεί συμβάλει στη διαχείριση του σωματικού βάρους, διατηρώντας τη μυϊκή μάζα και ενισχύοντας τον κορεσμό.

«Έχει διαπιστωθεί βέβαια, ότι τα πρωινά γεύματα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποσότητα σε υδατάνθρακες και χαμηλή σε πρωτεΐνες», σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition τον Ιούνιο του 2014 τονίζει ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General.

Ορισμένες εύκολες συνταγές πρωινού που παρέχουν τουλάχιστον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα και είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού:

Γιαούρτι με σπόρους και φρούτα

1 γιαούρτι (200-220gr) κατσικίσιο

3-4 κ.σ. Granola

1 κ.γλ. μέλι

1 κ.γλ. σπόρους chia

1 φρούτο εποχής.

Egg-quesadilla (γευστικό μεξικάνικο πρωινό)

1 μικρή τορτίγια

1 βραστό αυγό

1 φέτα κίτρινο τυρί χαμηλών λιπαρών

Λαχανικά της επιλογής σας

Ομελέτα με μανιτάρια και λαχανικά

Αρκετά ασπράδια και 1 κρόκο

Μανιτάρια

Κρεμμύδι, σπανάκι και πιπεριά Φλωρίνης (εξαιρετικός συνδυασμός!)

Σερβίρετε με 1 κ.σ. τυρί Cottage χαμηλών λιπαρών

Cinnamon toast με γιαούρτι

Πάρτε ψωμί του τοστ ολικής άλεσης και βουτήξτε το για δευτερόλεπτα σε γάλα χαμηλών λιπαρών. Στρώστε ένα τις φέτες σε ένα μικρό ταψάκι και στη συνέχεια με ένα μείγμα από μέλι και νερό αλείψτε το ψωμί καλά από πάνω, πασπαλίστε με κανέλα και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο για 7-8 λεπτά στους 180. Σε λίγα λεπτά θα έχετε έτοιμη μία γευστική γλυκιά βάση που θα μπορέσετε να τη συνοδεύσετε με τυρί κρέμα ή Cottage ή γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά.

Γλυκιά ομελέτα με ασπράδια

Αναμείξτε:

Ασπράδια αυγού

3-4 κ.σ. καθαρή βρώμη

Λίγο αλάτι

Ψήστε σε αντικολλητικό τηγάνι με ελάχιστο λάδι και σερβίρετε με τριμμένους ξηρούς καρπούς, ταχίνι, μέλι και κανέλα.

«Τελειώνοντας, να γίνει κατανοητό πως εκτός από την πρωτεΐνη που πρέπει να υπολογίζετε και να καταναλώνετε σε επαρκείς ποσότητες καθημερινά, είναι αναγκαίο να μην αγνοείτε και την αναγκαιότητα επαρκούς πρόσληψης όλων των μάκρο και μίκρο-θρεπτικών συστατικών. Εμπλουτίστε όλα τα γεύματα της ημέρας με πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία κ.ο.κ.», καταλήγει ο κ. Καραφυλλίδης.