Υγεία - Περιβάλλον

Προηγμένες Τεχνικές Αρθροπλαστικών ισχίου - γόνατος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Παναγιώτης Ι. Κοντοβαζαινίτης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Δ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών κακώσεων και Αρθροπλαστικών Γόνατος και Ισχίου (MIS) ΜΗΤΕΡΑ.

Οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος αποτελούν δύο από τις πιο επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες: στη φύση της επέμβασης (τεχνητές αρθρώσεις από μέταλλα: τιτάνιο, κεραμικό και πλαστικό), στη συνεχή εξέλιξη των τεχνικών και των υλικών εμφυτεύσεως και στην προηγμένη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου με τη χρήση συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών και την εφαρμογή αναισθησιολογικών τεχνικών με περιφερικούς αποκλεισμούς νεύρων (block).

Η προοδευτική φθορά του χόνδρου οδηγεί στην καταστροφή της άρθρωσης με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει πόνο, δυσκαμψία και προοδευτικά επιδεινούμενη ποιότητα ζωής. Με την αρθροπλαστική ισχίου ή - γόνατος ο ασθενής ανακτά τη χαμένη του δραστηριότητα και καθημερινότητα.

Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Είναι η επέμβαση αντικατάστασης του φθαρμένου αρθριτιδικού ισχίου (κεφαλής μηριαίου και κοτύλης) με μέταλλο και πλαστικό.

Τεχνική ASI- AMIS (Anterior Supine Intermuscular approach – Anterior Minimally Invasive Surgery)

Πρόκειται για μειωμένης επεμβατικότητας πρόσθια προσπέλαση του ισχίου η οποία δεν προκαλεί μυϊκούς τραυματισμούς, έχει μικρότερη απώλεια αίματος, πιο γρήγορη κινητοποίηση και ενδεχομένως μικρότερη χρονικά παραμονή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής βαδίζει με άνεση σε 10-20 μέρες από την επέμβαση.

Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Είναι η επέμβαση αντικατάστασης του φθαρμένου-αρθριτιδικού γόνατος (ενδαρθρικού τμήματος μηρού και κνήμης) με μέταλλο και πλαστικό.

Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας (Pixee)

Πρόκειται για την ψηφιακή απεικόνιση του γόνατος μέσω ειδικών αισθητήρων και γυαλιών, ώστε η τοποθέτηση των μεταλλικών τμημάτων του νέου γόνατος να γίνεται σε απόλυτη συνάφεια με τον μηχανικό άξονα φόρτισης του σκέλους, δηλαδή στις μοίρες που πρέπει να λειτουργεί ιδανικά.

Ρομποτικά και συστήματα ψηφιακής πλοήγησης γόνατος-ισχίου

Πρόκειται για ψηφιακά συστήματα καταγραφής της ανατομίας του εκάστοτε γόνατος ή ισχίου, ώστε ο χειρουργός να λαμβάνει πληροφορίες και να εκτελεί με μεγάλη ακρίβεια τις οστεοτομίες («κοψίματα») για να τοποθετήσει σωστά τα εμφυτεύσιμα υλικά. Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια όσον αφορά παράγοντες όπως το μήκος, η σωστή τάση των μαλακών μορίων, η σταθερότητα, το εύρος τροχιάς και ο ιδανικός προσανατολισμός της νέας άρθρωσης στο χώρο.

Όταν η χειρουργική ομάδα είναι έμπειρη και εξειδικευμένη, τα πλεονεκτήματα της χρήσης των νέων τεχνικών και συστημάτων ισχίου-γόνατος συνοψίζονται στα εξής:

Η επέμβαση εκτελείται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Λαμβάνεται υπόψιν η ιδιαίτερη ανατομία του κάθε ασθενή.

Γίνεται έλεγχος κατά τη διάρκεια της επέμβασης της κίνησης του γόνατος ή του ισχίου, ώστε να γίνεται εφικτή η άρτια εξισορρόπηση των μαλακών μορίων της άρθρωσης (συνδεσμικά και μυϊκά στοιχεία).

Μεγάλη διάρκεια επιβίωσης των υλικών (μέσος όρος 15-20 έτη).

Γρήγορη κινητοποίηση μετά την επέμβαση.

Νοσηλεία κατά μέσο όρο 1 με 2 μέρες.

Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε σύστημα ή τεχνική δεν υποκαθιστά τις γνώσεις και την πείρα μιας καταρτισμένης χειρουργικής ομάδας.













*Άρθρο του Παναγιώτη Ι. Κοντοβαζαινίτη, Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Διευθυντή Δ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών κακώσεων και Αρθροπλαστικών Γόνατος και Ισχίου (MIS) ΜΗΤΕΡΑ.