Νιγηρία: Απαγωγείς απελευθερώνουν 74 παιδιά μετά την καταβολή λύτρων

Οι απαγωγείς κρατούν συχνά τα θύματά τους για μήνες σε δασικές εκτάσεις ωσότου καταβληθούν λύτρα.

Ένοπλοι άφησαν ελεύθερα 74 παιδιά από το σύνολο των 80 και πλέον ανθρώπων που απήγαγαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Ζαμφαρά (βορειοδυτικά), μετά την καταβολή λύτρων, δήλωσαν γονείς και κοινοτάρχης χωριού της πολιτείας αυτής της Νιγηρίας.

Συμμορίες διαπράττουν συχνά απαγωγές για λύτρα στη Νιγηρία, ειδικά σε βόρειες και κεντρικές περιοχές του πολυπληθέστερου κράτους της Αφρικής. Οι συμμορίες, στις οποίες οι αρχές αναφέρονται γενικά χρησιμοποιώντας τον όρο bandits («κακοποιά στοιχεία», ή «ληστοσυμμορίτες»), κατατρομοκρατούν εδώ και πάνω από μια δεκαετία τους κατοίκους στην κεντρική και στη βορειοδυτική Νιγηρία, διαπράττοντας ζωοκλοπές, λεηλασίες, φόνους. Οι επιθέσεις τους έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Πέραν της δράσης των συμμοριών, οι αρχές αντιμετωπίζουν επίσης εξέγερση τζιχαντιστών στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και τη δράση αυτονομιστών στο νότιο.

Δυο γονείς που ζουν στο χωριό Ουαντζαμάι είπαν πως κατέβαλαν 20.000 νάιρα (περίπου 40 ευρώ) ο καθένας. Τα παιδιά τους ήταν ανάμεσα σε αυτά που αφέθηκαν ελεύθερα. Είχαν οξύ υποσιτισμό.

Ο κοινοτάρχης ανέφερε πως 11 όμηροι παραμένουν στα χέρια των ενόπλων και δυο δολοφονήθηκαν, καθώς προσπάθησαν να αποδράσουν. Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Ζαμφαρά περιορίστηκε να πει πως δεν έχει κανένα σχόλιο προς το παρόν. Οι απαγωγείς κρατούν συχνά τα θύματά τους για μήνες σε δασικές εκτάσεις ωσότου καταβληθούν λύτρα.

Συμμορίες απαιτούν εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις από χωρικούς να πληρώνουν προστασία για να τους επιτρέπουν τη συγκομιδή στα χωράφια τους.

