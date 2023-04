Αθλητικά

Κύπελλο Γαλλίας: Η Τουλούζ έγραψε Ιστορία

Η Τουλούζ κέρδισε το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της μετατρέποντας τον τελικό σε… περίπατο μέσα σε 30 λεπτά, κόντρα στην Ναντ.

Κυπελλούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στην Ιστορία της αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/04) η Τουλούζ μετά τη νίκη της με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Ναντ στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στο «Σταντ ντε Φρανς» του Παρισιού.

Η Τουλούζ ήταν ασταμάτητη και κατάφερε να προηγηθεί με 4-0 στο 31΄ με δύο τέρματα του Λόγκαν Κόστα (4΄, 10΄) και αλλά δύο του Τάις Νταλίγκα (23΄, 31΄).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ναντ μείωσε στο 75΄ με πέναλτι του Λουτντοβίκ Μπλας αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα (79΄) ο Ζακαρία Αμπουχλάλ διαμόρφωσε το τελικό 5-1.

