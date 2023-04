Οικονομία

Πρωτομαγιά - Hellenic Train: Ματαιώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στα δρομολόγια των τρένων.



Ματαιώσεις και και τροποποιήσεις των δρομολογίων σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο θα υπάρξουν αύριο Δευτέρα 1η Μαΐου, λόγω της γενικής απεργίας για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στην οποία συμμετέχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδοεοδρομικών (ΠΟΣ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train τη Δευτέρα 01.05.2023 θα κυκλοφορήσουν οι παρακάτω επιβατικές αμαξοστοιχίες:

Πειραιάς - Αεροδρόμιο 1206 1212 1216 1222 1226 1232

Αεροδρόμιο- Πειραιάς 1207 1213 1217 1223 1227 1229 1233

Λιόσια- Αεροδρόμιο 2206 2214 2222 2230 2238 2246

Αεροδρόμιο- Λιόσια 2215 2223 2231 2239 2247

Αθήνα- Χαλκίδα 1534 1542 1550 1558

Χαλκίδα- Αθήνα 1539 1547 1555 2531

Αθήνα- Κιάτο 1304 1308 1316 1320 1324 1328

Κιάτο- Αθήνα 1307 1311 1319 1323 1327 2301

Ολυμπία- Πύργος -Κατάκολο 1382 1385

Ρίο- Πάτρα- Αγ. Ανδρέας 11302 11304 11306 11308 12300 12302 13302 13304 13306 13308 14300

Αγ. Ανδρέας- Πάτρα- Ρίο 11303 11305 11307 11309 12301 13301 13303 13305 13307 13309 14301

Διακοπτό- Καλάβρυτα 1330 1332 1336

Καλάβρυτα- Διακοπτό 1331 1333 1337

Επίσης, θα κυκλοφορήσουν τα παρακάτω λεωφορεία:

Αθήνα- Θεσσαλονίκη C57 C60

Αλεξανδρούπολη- Ορμένιο C682 C683

Θεσσαλονίκη- Δράμα C1631 C1632

Θεσσαλονίκη- Φλώρινα C710 C715

Δράμα- Αλεξανρούπολη C602

Δράμα- Ξάνθη C670 C679

Ξάνθη- Αλεξανδρούπολη C671 C672

Θεσσαλονίκη-Λάρισα C1592 C1593 C96 C95 C2594 C2597

Λάρισα- Καλαμπάκα C1561 C1889

Λάρισα- Βόλος C1576 C1579 C2574 C2575

Λιανοκλάδι- Τιθορέα C451 C452

Στυλίδα- Τιθορέα C159 C458

Αθήνα- Λιανοκλάδι C120 C121

Οι υπόλοιπες επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train καθώς και τα λεωφορεία που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές εντός του Δικτύου δεν θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, με ανακοίνωσή της δηλώνει πως «στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη θα συνεχίσει να παλεύει για ασφαλή, σύγχρονο, δημόσιο και κοινωνικό Σιδηρόδρομο προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.Συμμετέχουμε στην 24ωρη γενική απεργία τη Δευτέρα 1η Μάη 2023 που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά.Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας, τους Σιδηροδρομικούς, όλους τους εργαζόμενους της χώρας να συμμετέχουν στην απεργία».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας: Δεν θα αφήσω να ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων