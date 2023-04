Πολιτική

Εκλογές 2023 – Ανδρουλάκης: Οι περιφέρειες στις οποίες θα είναι υποψήφιος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βάσει της εκλογικής νομοθεσίας οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σε τρεις εκλογικές περιφέρειες.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ηράκλειο Κρήτης, στο Νότιο Τομέα της Αθήνας και στην Α' Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αυτό προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των συνδυασμών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον Άρειο Πάγο.

Βάσει της εκλογικής νομοθεσίας οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σε τρεις εκλογικές περιφέρειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Βασιλιάς Κάρολος: Το πρόγραμμα της τελετής στέψης του