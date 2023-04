Κοινωνία

Σουδάν: “Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε” - Συγκλονίζουν οι δύο αδελφές που διέφυγαν στην Ελλάδα

Οι δυο αδερφές κατάφεραν να έρθουν στην Ελλάδα, ενώ οι γονείς τους παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Σουδάν.



Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν στο Χαρτούμ έως ότου καταφέρουν να έρθουν στην Ελλάδα περιέγραψαν οι αδελφές Αλεξάνδρα και Κατερίνα Καλημέρη.

Οι δύο αδελφές μίλησαν, στον ΣΚΑΙ, για τις ημέρες εκείνες που παρέμεναν εγκλωβισμένες στον ορθόδοξο ναό του Χαρτούμ και για τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κατέβαλαν με τη βοήθεια των Σουδανών να βρουν διέξοδο διαφυγής.

«Εκείνη την ημέρα είχαμε βγει το πρωί, είχαμε πάει στην εκκλησία και εγκλωβιστήκαμε εκεί. Ζούμε από θαύμα, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ο Θεός μας έδωσε νέα ζωή. Οι γονείς μας είναι ικανοποιημένοι που ήρθαμε στην Ελλάδα και είμαστε ασφαλείς. Στον δρόμο μας σταματούσαν οι στρατιώτες και με τα όπλα στο κεφάλι μας, μας ρωτούσαν που πάμε. Προσευχόμασταν όλη την ώρα μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι του ανθρώπου που μας βοήθησε», είπε η Αλεξάνδρα Καλημέρη.

«Μακάρι να έρθουν και οι γονείς μας στην Ελλάδα, εκεί είναι πολύ επικίνδυνα. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, αισθάνθηκα ότι ανασαίνω ξανά», τόνισε από την πλευρά της η Κατερίνα Καλημέρη.

Η Αλεξάνδρα και η Κατερίνα Καλημέρη έφτασαν στην Ελλάδα τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ οι γονείς τους παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Σουδάν.

