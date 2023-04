Κόσμος

Σουδάν: στην Ελευσίνα το C-130 με τους 39 διασωθέντες (εικόνες)

Στην Ελλάδα βρίσκονται οι 39 διασωθέντες, Έλληνες και ξένοι από το Σουδάν.

Λίγο μετά την 21:00 το βράδυ της Πέμπτης προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το C-130 με 39 διασωθέντες από το Σουδάν.

Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 39 επιβάτες, εκ των οποίων 20 Έλληνες ομογενείς και οι οικογένειές τους.

Τους διασωθέντες από το Χαρτού, υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το αεροσκάφος C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί νωρίτερα σήμερα από το Χαρτούμ, στο πλαίσιο επιχείρησης απεγκλωβισμού Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν.

Αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που παραμένουν στην αεροπορική βάση του Ασουάν στη νότια Αίγυπτο είναι σε άμεση ετοιμότητα για να επιχειρήσουν εντός του Σουδάν, όπως ανέφερε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την επιχείρηση απεγκλωβισμού των 39 ατόμων.

Στο πλευρό των διασωθέντων βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, επιστρέφοντας από την περιοδεία του σε Καβάλα-Ξάνθη, με στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ειδικών Δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση απεγκλωβισμού από το Σουδάν και τους συνεχάρη για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε επίσης με ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν και τους ευχήθηκε να τελειώσει γρήγορα η σύρραξη ώστε να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις εστίες τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με την ασφαλή επιστροφή του C-130 από το Χαρτούμ, η επιχείρηση διάσωσης των Ελλήνων συμπολιτών μας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν.

Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, για την άρτια οργάνωση αυτής της σύνθετης αποστολής. Πάντα σε συνδυασμό και με άλλες φίλες χώρες καταφέραμε και επιστρέψαμε πίσω στην πατρίδα όσους συμπολίτες μας ήθελαν να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη, καθώς και έξι -αν δεν κάνω λάθος- τετράποδους φίλους μας οι οποίοι και αυτοί επέστρεψαν μαζί με την οικογένειά τους.

Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει ανά πάσα στιγμή να φροντίζει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, ασχέτως το πού αυτοί βρίσκονται. Και εύχομαι αυτή η μεγάλη περιπέτεια στο Σουδάν να τελειώσει σύντομα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις εστίες τους.

Οι Ένοπλές μας Δυνάμεις, για ακόμη μία φορά, μάς έβγαλαν ασπροπρόσωπους και φρόντισαν για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της σύνθετης επιχείρησης".

