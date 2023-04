Κόσμος

Σουδάν: ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων στο Χαρτουμ

Με επιτυχία στέφτηκε η επιχείρηση εκκένωσης και διάσωσης Ελλήνων πολιτών στο Σουδάν.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης και διάσωσης 20 Ελλήνων και 19 πολιτών ξένων κρατών, η οποία πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 27 Απριλίου, στην αεροπορική βάση Wadi Seidna, βόρεια του Χαρτούμ στο Σουδάν.

Την επιχείρηση εκτέλεσαν στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

Το C-130 αναμένεται να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, σήμερα στις 21:00.

Την όλη επιχείρηση εκκένωσης και διάσωσης παρακολούθησαν ζωντανά από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Με την έλευση του C-130, από στρατιωτικής πλευράς, η επιχείρηση εκκένωσης και διάσωσης στο Σουδάν έλαβε τέλος, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Επικεφαλής της αποστολής εκκένωσης και διάσωσης ήταν ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Στην αποστολή συμμετείχε επίσης ο διευθυντής της Διεύθυνσης Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής του υπουργείου Εξωτερικών Κωνσταντίνος Σούλιος, καθώς και ο υποδιοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων ταξίαρχος Χαράλαμπος Γεωργίου ως επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Η αποστολή σε όλη την διάρκεια των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού βρίσκονταν σε επαφή με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής απεγκλωβισμού και διάσωσης Ελλήνων και ξένων πολιτών από την έναρξη της κρίσης στο Σουδάν, πραγματοποιήθηκαν επίσης οι παρακάτω επιμέρους επιχειρήσεις:

Την Κυριακή 23 Απριλίου , πραγματοποιήθηκε αποστολή δύο μεταφορικών αεροσκαφών ενός C-27 και ενός C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας από την αεροπορική βάση Ελευσίνας στο αεροδρόμιο Ασουάν της Αιγύπτου.

, πραγματοποιήθηκε αποστολή δύο μεταφορικών αεροσκαφών ενός C-27 και ενός C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας από την αεροπορική βάση Ελευσίνας στο αεροδρόμιο Ασουάν της Αιγύπτου. Τη Δευτέρα 24 Απριλίου , απογειώθηκε ένα C-27 από το Ασουάν με προορισμό το Τζιμπουτί και παρέλαβε τους πρώτους 17 πολίτες (13 ‘Ελληνες και 4 άλλους υπηκόους συζύγους των Ελλήνων) και επέστρεψε την Τρίτη 25 Απριλίου στην Ελευσίνα.

, απογειώθηκε ένα C-27 από το Ασουάν με προορισμό το Τζιμπουτί και παρέλαβε τους πρώτους 17 πολίτες (13 ‘Ελληνες και 4 άλλους υπηκόους συζύγους των Ελλήνων) και επέστρεψε την Τρίτη 25 Απριλίου στην Ελευσίνα. Την Τρίτη 25 Απριλίου , απογειώθηκε άλλο C-27 από την Ελευσίνα και προσγειώθηκε στο Ασουάν ενώ στη συνέχεια, παρέλαβε από το Τζιμπουτί και την 'Ακαμπα της Ιορδανίας 16 ‘Ελληνες πολίτες, έναν από Κύπρο, 9 από Ρουμανία και 8 από Φινλανδία. Την Τετάρτη 26 Απριλίου το αεροσκάφος με τον Ν. Χαρδαλιά και τους διασωθέντες πολίτες επέστρεψε στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

, απογειώθηκε άλλο C-27 από την Ελευσίνα και προσγειώθηκε στο Ασουάν ενώ στη συνέχεια, παρέλαβε από το Τζιμπουτί και την 'Ακαμπα της Ιορδανίας 16 ‘Ελληνες πολίτες, έναν από Κύπρο, 9 από Ρουμανία και 8 από Φινλανδία. Την Τετάρτη 26 Απριλίου το αεροσκάφος με τον Ν. Χαρδαλιά και τους διασωθέντες πολίτες επέστρεψε στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Την Τετάρτη 26 Απριλίου, απογειώθηκε αεροσκάφος C-27 από την Ελευσίνα και προσγειώθηκε στο Ασουάν από όπου αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.