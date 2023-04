Πολιτική

Κόμμα Κασιδιάρη - Άρειος Πάγος: Απορρίφθηκε η αίτηση για εξαίρεση τριών δικαστών

Πότε θα γίνει η ανακήρυξη των συνδυασμών από την ολομέλεια του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου.

Απορρίφθηκε ομόφωνα η αίτηση εξαίρεσης που είχε υποβάλει το "Εθνικό Κόμμα Έλληνες" σε βάρος τριών δικαστών του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου.



Το κόμμα που έχει ιδρύσει ο έγκλειστος Ηλίας Κασιδιάρης με την αίτηση που υπέβαλε το απόγευμα του Σαββάτου ζητούσε να απέχουν ή να εξαιρεθούν τρεις γυναίκες δικαστές, επειδή υπήρξαν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι έχουν ετοιμάσει προσχέδιο σκεπτικού απόρριψης της υποψηφιότητας του κόμματος.



Η ανακήρυξη των συνδυασμών θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 2 Μαΐου από την ολομέλεια του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου.

