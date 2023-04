Υγεία - Περιβάλλον

Ο Πλεύρης στο “Λαϊκό” μετά την επίθεση - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Για "ρίψη λευκής ρευστής ουσίας" κάνει λόγο το νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε εξέταση στο μάτι. Τι αναφέρει το νοσοκομείο.



Στο "Λαϊκό" νοσοκομείο πήγε ο Θάνος Πλεύρης μετά την επίθεση που δέχθηκε με γιαούρτια, όπως ο ίδιος κατήγγειλε, στην περιοχή των Πετραλώνων την ώρα που ήταν για φαγητό με την οικογένειά του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο ο Θάνος Πλεύρης δέχτηκε επίθεση στο πρόσωπό του "με ρίψη λευκής ρευστής ουσίας παρουσία της οικογένειάς του".

Σύμφωνα με το νοσοκομείο "από την οφθαλμολογική εξέταση διαπιστώθηκε έντονη, διάχυτη υπεραιμία και οίδημα επιπεφυκότος αριστερού οφθαλμού καθώς και στικτή απόπτωση επιθηλίου του κερατοειδούς του ιδίου οφθαλμού"

"Περί την ώρα 03:20 μ.μ. προσήλθε επειγόντως στο εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο του Γ.Ν.Α «ΛΑIΚΟ», κατά τα διάρκεια της Γενικής Εφημερίας, ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης κατόπιν επίθεσης που δέχτηκε στο πρόσωπό του με ρίψη λευκής ρευστής ουσίας παρουσία της οικογένειάς του.



Από την οφθαλμολογική εξέταση διαπιστώθηκε έντονη, διάχυτη υπεραιμία και οίδημα επιπεφυκότος αριστερού οφθαλμού καθώς και στικτή απόπτωση επιθηλίου του κερατοειδούς του ιδίου οφθαλμού.



Εδόθησαν οι κατάλληλες πρώτες βοήθειες και συνεστήθη θεραπευτική αγωγή και επανεξέταση. Εν συνεχεία ο Υπουργός αποχώρησε σε καλή γενική κατάσταση."

ΝΔ: Amber alert - Εξαφάνιση ΣΥΡΙΖΑ

«Από το πρωί αναμένουμε στο ακουστικό μας την απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ -ως δήθεν υπέρμαχο των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας- για το αν υπέβαλε ή όχι υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατά του κόμματος Κασιδιάρη. Απάντηση καμία… Αφωνία επίσης επιδεικνύει και στην άθλια επίθεση που δέχθηκε ο Θάνος Πλεύρης και η οικογένειά του, νωρίτερα το μεσημέρι» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Η ανοχή σε κάθε μορφής βία και ειδικά στην φαιοκόκκινη πολιτική βία δεν ήταν ποτέ μια αριστερή θέση… Δυστυχώς έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ» προσθέτει η ΝΔ.

