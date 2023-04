Κόσμος

Καναδάς: Απεργία διαρκείας στο Δημόσιο πλήττει στο μεταναστευτικό σύστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απεργούν 155.000 ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι. Χχλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής σχετικά με θέματα μετανάστευση.

Καθώς η μεγαλύτερη απεργία ομοσπονδιακών υπαλλήλων στον Καναδά πλησιάζει στην τρίτη εβδομάδα της χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής σχετικά με θέματα μετανάστευσης δεδομένου ότι έχουν ματαιωθεί ακροαματικές διαδικασίες, ενώ έχει καθυστερήσει και η εξέταση των αιτήσεών τους, κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει τη χώρα λιγότερο ανταγωνιστική στην αναζήτηση παγκόσμιου ταλέντου την ώρα που αντιμετωπίζει κενά στην αγορά εργασίας.

Περίπου 155.000 ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν από τις 19 Απριλίου. Ενώ το βασικό αίτημά τους είναι μισθολογικό, το συνδικάτο τους επιθυμεί να περιληφθεί επίσης στη συλλογική συμφωνία και το ζήτημα της τηλεργασίας.

Η απεργία έχει επηρεάσει τους πάντες--από τους αιτούντες καθεστώς πρόσφυγα, η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση των οποίων ματαιώθηκε, μέχρι τους υποστηρικτές συγγενείς ατόμων που περιμένουν την έκδοση άδειας μόνιμου κατοίκου, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και από τους μετανάστες εργάτες μέχρι τους ξένους φοιτητές, όπως είπαν στο Ρόιτερς δικηγόροι.

Ο Καναδάς έχει αυξήσει τον στόχο του υποδοχής μεταναστών σε επίπεδα ρεκόρ και προσδοκά να δέχεται 500.000 νέους μόνιμους κατοίκους τον χρόνο ως το 2025 για να καλύψει τις ελλείψεις σε προσωπικό σε χώρους που ποικίλλουν--από τον κατασκευαστικό μέχρι τον υγειονομικό.

Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στη χώρα καθιστά τη μετανάστευση ένα βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Κάποιοι επίδοξοι μετανάστες έχουν μείνει σε κατάσταση αναμονής στο εξωτερικό, άλλοι με την απορία αν η άδεια παραμονής τους θα λήξει. Ορισμένοι εργοδότες έχουν μείνει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Κάποιοι που πρέπει να ταξιδέψουν δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν έχει εκδοθεί το διαβατήριό τους.

Η δικηγόρος, ειδική σε θέματα μετανάστευσης Ξένια Τσερν λέει ότι δέχεται τηλεφωνήματα στο γραφείο της από πελάτες της που ανησυχούν.

"Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Τι να κάνουμε; Τους λέμε ότι θα πρέπει να κάνουν υπομονή", λέει.

Οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από την απεργία σημειώνονται την ώρα που το μεταναστευτικό σύστημα του Καναδά προσπαθεί να ορθοποδήσει από τις καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας.

Ένα μεταναστευτικό σύστημα που κρίνεται δυσλειτουργικό μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στις προσπάθειες προσέλκυσης ταλαντούχων μεταναστών, εξηγεί ο δικηγόρος ειδικός σε θέματα μετανάστευσης Γκιντί Μαμόν.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Προσφύγων & Ιθαγένειας του Καναδά, Σον Φρέιζερ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξαιτίας της απεργίας δεκάδες χιλιάδες φάκελοι δεν έχουν τύχει της επεξεργασίας της οποίας υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν τύχει.

"Οσο περισσότερο συνεχίζεται η απεργία, τόσο πιο σοβαρές θα είναι οι επιπτώσεις", είπε στους δημοσιογράφους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Λάρισα: 'Εγκυος τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Σουδάν: Αεροπλάνο με 8 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προσγειώθηκε στη χώρα

Παναθηναϊκός - Μπέικον: Έδειρα τον Μαντζούκα, γιατί με προκάλεσε