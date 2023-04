Οικονομία

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Τι ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς. Τι θα ισχύσει για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Με 24ωρη απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς( Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ) στις κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ως εκ τούτου ακινητοποιημένα θα είναι την Δευτέρα 1η Μαΐου, το Μετρό Γραμμή 1 - Γραμμές 2&3) και το Τραμ.

Σημείωνεται ότι ανάλογη κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει και τα μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαχομένων ΣΤΑΣΥ τονίζει «Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια (137) από εκείνη την αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά του Σικάγο, οι αγώνες όμως για ανθρώπινα εργασιακά δικαιώματα (τα οποία έχουν πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια), δεν είναι μόνο επίκαιροι αλλά και απαραίτητοι! Τα Σωματεία μας, αποτίνουν φόρο τιμής στην ιερή αυτή ημέρα και ενώνουν τη φωνή τους με όλες τις συλλογικότητες, ενάντια στη φτωχοποίηση και εξαθλίωση που έχουν οδηγήσει το λαό όλες οι μέχρι τώρα εφαρμοσμένες αντεργατικές διατάξεις της νεοφιλελεύθερης Κυβέρνησης» .

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ ζητούν «κατώτατο μισθό, αντίστοιχο των αναγκών των εργαζομένων. Ουσιαστικές αυξήσεις στα εισοδήματά μας. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς εργοδοτικό παρεμβατισμό. Δημόσιο και Καθολικό Σύστημα Υγείας. Διεκδικούμε προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν οι οργανικές ανάγκες της επιχείρησης με μόνιμο προσωπικό για τη εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Μέσου, προς όφελος των επιβατικού κοινού».

Ανακοίνωση για την Εργατική Πρωτομαγιά εξέδωσε και το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ). «Απεργούμε και διαδηλώνουμε απαιτώντας την κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών διατάξεων που οδηγούν στο στραγγαλισμό των συλλογικών και ατομικών εργατικών δικαιωμάτων, κατώτατο μισθό αντίστοιχο των αναγκών των εργαζομένων, ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς εργοδοτικό παρεμβατισμό. Κατάργηση του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για τον κρατικό έλεγχο στην ίδρυση και τη λειτουργία των συνδικάτων και την άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, δημόσιο και καθολικό Σύστημα Υγείας. Ενωμένοι αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας, ενάντια στην φτωχοποίηση και την εξαθλίωσή μας. Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δεν διαπραγματεύονται»

