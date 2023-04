Κοινωνία

Άγιος Νικόλαος: Πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική. Διακοπή δρομολογίων.

Διακοπή δρομολογίων του Ηλεκτρικού στο τμήμα «Ομόνοια» -«'Αγιος Ελευθέριος» λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές στον σταθμό «'Αγιος Νικόλαος».

Προσωρινά σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Ομόνοια και Κηφισιά - Α. Πατήσια.

Στο σημείο έχει μεταβεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για την ανάσυρση του ατόμου

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Λάρισα: 'Εγκυος τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Σουδάν: Αεροπλάνο με 8 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προσγειώθηκε στη χώρα

Παναθηναϊκός - Μπέικον: Έδειρα τον Μαντζούκα, γιατί με προκάλεσε