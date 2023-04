Αθλητικά

Ολυμπιακός - Βόλος: “Περίπατος” με 5αρα για τους “ερυθρόλευκους”

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κόντρα στον Βόλο σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Εντυπωσιακός ήταν ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 5-0 του Βόλου σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Ντόη (19΄), Κασάμι (26΄), Μπιέλ (45΄), Μπακαμπού (61΄) και Ελ Αραμπί (69΄).

Ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες τόσο στο 3ο λεπτό όσο και στο 10ο λεπτό με τον Κασάμι. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και άνοιξαν το σκορ στο 19΄ όταν μετά από γέμισμα του Φορτούνη ο Ντόη με προβολή έκανε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι ήταν αποφισμένοι να «καθαρίσουν» το ματς από νωρίς και 6 λεπτά αργότερα (25΄) μετά από εξαιρετική κίνηση του Βαλμπουενά και πάσα, ο Κασάμι διπλασίασε τα τέρμα της ομάδας του. Το πρώτο μέρος έληξε με τέρμα του Μπιέλ στο 45΄ που εκμεταλεύτηκε την πολύ καλή πάσα του Φουρτούνη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κότνικ.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Πειραιά συνέχισε να κυριαρχεί και μετά από δοκάρι του Μπακαμπού στο 50΄, ο 31χρονος κατάφερε να βρει δίχτυα στο 61΄ για το 4-0. Οκτώ λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 69΄ ο Μασούρας, που μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε πάσα στον Ελ Αραμπί, που με προβολή ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 5-0 σημειώνοντας το 10ο φετινό τέρμα του.

Διαιτητής: Περράκης Κωνσταντίνος

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Τζολάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ραμόν, Εμβιλά (68΄ Σαμασέκου), Κασάμι, Μπιέλ (80΄ Μπουτούτσι), Βαλμπουενά (68΄ Βρουσάι), Φορτούνης (67΄ Μασούρας), Μπακαμπού (67΄ Ελ Αραμπί)

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Τάχατος, Πίρινεν, Σιέλης (46΄ Ασλανίδης), Σι, Μεταξάς, Τσοκάνης (74΄ Κάτσε), Ντέλετιτς, Γκάγι (46΄ Λούνα), Τσιρίνος (63΄ Οικονομόπουλος), Πιρές (46΄ Άλχο)

