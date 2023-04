Αθλητικά

Ολυμπιακός: Βαριά “καμπάνα” για τα επεισόδια στον αγώνα με την ΑΕΚ

Ποια ποινή επιβλήθηκε στους ερυθρόλευκους για τα όσα έγιναν στην λήξη του αγώνα με την ΑΕΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης".



Με ποινή διεξαγωγής δύο εντός έδρας αγώνων κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Ολυμπιακός από την αθλητική δικαστή της Super League, λόγω των επεισοδίων που έγιναν την περασμένη Κυριακή (23/4), στο παιχνίδι των πλέι-οφ με την ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν με κόσμο τον Βόλο την προσεχή Κυριακή (30/4), αλλά στη συνέχεια το «Γ. Καραϊσκάκης» θα μείνει άδειο στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό (7/5), ενώ η δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας θα μεταφερθεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον Ολυμπιακό επιβλήθηκε επιπλέον και πρόστιμο 72.500 ευρώ.

Από κει και πέρα, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League επέβαλε πρόστιμο 10.500 ευρώ στον ΠΑΟΚ (για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό), 4.000 ευρώ στον ΟΦΗ (για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης) και 6.000 ευρώ στον ΠΑΣ Γιάννινα (για το ματς με τον Παναιτωλικό), ενώ απαλλάχθηκε η ΑΕΚ.

