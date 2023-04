Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Προκαταρτική έρευνα για τα επεισόδια

Κατεπείγουσα προκαταρτική έρευνα διατάχτηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα πρωτοδικών Πειραιά.



Κατεπείγουσα προκαταρτική έρευνα διατάχτηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα πρωτοδικών Πειραιά, για τα επεισόδια που σημιεώθηκαν στο τέλος του αγώνα Ολυμπιακός - ΑΕΚ στο στάδιο "Γ. Καραϊσκάκης".

Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για τα αδικήματα της «διατάραξη ομαλής διεξαγωγής αγώνα» και της «διατάραξης κοινής ειρήνης» με βάση όσα έγιναν στο τέλος του αγώνα.

Συγκεκριμένα, με τη λήξη της αναμέτρησης, δεκάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, πετώντας ό,τι αντικείμενο έβρισκαν μπροστά τους προς την πλευρά των παικτών της ΑΕΚ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν.

Μάλιστα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ διενεργεί προανάκριση και το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά.

