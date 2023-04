Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Κερδισμένο το “Τριφύλλι”, ανώτερη η “Ένωση”

Ισόπαλο το απόλυτο ντέρμπι της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και η αγωνία κορυφώνεται...

Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το απόλυτο ντέρμπι της Super League 2022/23 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έτσι, τρεις αγώνες πριν από το τέλος των play off, οι δύο ομάδες είναι μαζί στην κορυφή, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Με τη συμπλήρωση δύο λεπτών αγώνα η ΑΕΚ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Σε φάση που ξεκίνησε από ελεγχόμενη θέση οφσάιντ του Γκαρσία (ωστόσο ο βοηθός δεν υπέδειξε κάτι) δημιουργήθηκε σύγχυση στην περιοχή του Παναθηναϊκού, λάθος απομάκρυνση του Χουάνκαρ και μια έξυπνη κεφαλιά του Τσούμπερ, στο δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι. Αμέσως μετά κι ενώ η ΑΕΚ έμοιαζε να κυριαρχεί, ήρθε αντιμέτωπη με ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Ρότα τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον Μπέρναρντ και αποχώρησε από το ματς, ενώ ο έτερος δεξιός μπακ της ΑΕΚ (Σιντιμπέ) ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Ο Αλμέιδα έριξε στο ματς τον Πινέδα για να καλύψει τη δεξιά πτέρυγα μαζί με τον Ελίασον.

Στο διάστημα εκείνο ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε καλύτερα τη μπάλα, έδειξε διαθέσεις να κυριαρχήσει, όμως όλα αυτά διήρκεσαν μέχρι να ξαναβρεί η ΑΕΚ τα «πατήματά» της μετά την αναγκαστική αλλαγή του Ρότα. Μετά το 30΄ οι φιλοξενούμενοι άρχισαν πάλι να απειλούν με ασφυκτικό pressing και να αναγκάζουν σε λάθη τους παίκτες του Γιοβάνοβιτς. Σε ένα από αυτά η μπάλα έφτασε στον Τσούμπερ, ο οποίος από πολύ δύσκολη θέση έστειλε ξανά τη μπάλα (στο ίδιο!) δοκάρι στο 35΄ και στη συνέχεια ο Ελίασον προσπάθησε να σκοράρει, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και εξουδετέρωσε ο Μπρινιόλι.

Κι ενώ ο Παναθηναϊκός όδευε προς ένα εντελώς «παθητικό» πρώτο ημίχρονο, «άγγιξε» το 1-0 στο 44΄. Από φάουλ του Μπέρναρντ, ο Σπόραρ βρέθηκε μόνος στη μικρή περιοχή, αλλά η εξ επαφής κεφαλιά του πήγε πάνω στον Αθανασιάδη που είχε σωστή τοποθέτηση. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για έναν φορ της κλάσης του Σλοβένου.

Στο δεύτερο 45λεπτο η ΑΕΚ εξακολούθησε να είναι πιο απειλητική. Μπορεί να μην έχασε την κλασική ευκαιρία όπως οι δύο του Τσούμπερ, αλλά μέχρι το 65΄ έφτασε 2-3 φορές πολύ κοντά στην εστία του Μπρινιόλι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός περιορίστηκε, οι παίκτες του έχαναν εύκολα τη μπάλα και δεν μπορούσαν να βρουν αντίδοτο στον εκπληκτικό Στίβεν Τσούμπερ και τον Λιβάι Γκαρσία. Ο Γιοβάνοβιτς προσπαθούσε με συνεχείς αλλαγές να διαφοροποιήσει τα δεδομένα, τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν έδειχνε να πτοείται ούτε από την κόπωση, ούτε από τις ατυχίες με απώλειες βασικών παικτών.

Πάντως οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν μετά το 70΄ και προσπάθησαν να απειλήσουν, με τον Ιωαννίδη να δίνει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια στην επίθεση σε σχέση με τον Σπόραρ, αλλά και τον Κλεϊνχέισλερ να είναι θετικός. Έτσι, κατάφεραν να αποφύγουν μία ήττα και να παραμείνουν σε θέση ισχύος και η επόμενη αγωνιστική πιθανότατα θα κρίνει τα πάντα: ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, μόλις σε τρία 24ωρα (Τετάρτη, 3 Μαΐου).

Διαιτητής: Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Μάγκνουσον, Κουρμπέλης – Μουκουντί, Γιόνσον, Βίντα, Μάνταλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Κώτσιρας, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Κουρμπέλης (89΄ Βέρμπιτς), Τσέριν (46΄ Μαντσίνι), Παλάσιος (72΄ Τσοκάι), Μπερνάρντ (59΄ Κλεϊνχέισλερ), Σπόραρ (59΄ Ιωαννίδης).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα (10΄ λ. τρ. Πινέδα), Χατζισαφί, Γιόνσον (69΄ Σιμάνσκι), Γαλανόπουλος (75΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (75΄ Άμραμπατ), Ελίασον (75΄ Φερνάντες), Τσούμπερ, Γκαρσία.

* Πριν από τον αγώνα η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι κάποιοι παίκτες της προσβλήθηκαν από ίωση. Έτσι, στον πάγκο έμειναν ο Σιμάνσκι (ο οποίος είχε ξεκουραστεί στο ματς με τον ΠΑΟΚ για να είναι έτοιμος) και ο Πινέδα, ενώ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ως βασικός ο Γαλανόπουλος.

