Πολιτική

ΝΔ κατά Μαντζουράνη - ΣΥΡΙΖΑ: “Ο πολακισμός τους δεν κρύβεται”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη αντίδραση από την ΝΔ στις δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι η απόφαση για τον Νίκο Παππά ελήφθη με μεθόδους Τσαουσέσκου.



«Σε μια αδιανόητη επίθεση στην ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε μέσω δήλωσής του ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντζουράνης. Χαρακτήρισε την αμετάκλητη καταδίκη του κ. Παππά από το ειδικό δικαστήριο ως τη “μεγαλύτερη ντροπή για την ελληνική δικαιοσύνη”, ενώ σχολιάζοντας την εν λόγω ομόφωνη απόφαση της δικαιοσύνης, δήλωσε ότι “όταν μια δικαστική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία Τσαουσέσκου, τότε, να είστε σίγουροι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και μέθοδοι Τσαουσέσκου”!» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Καλεί τον κ. Τσίπρα να απαντήσει αν συμφωνεί με τον υποψήφιο βουλευτή του και αν απηχεί ο κ. Μαντζουράνης τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη δικαιοσύνη.

«Έτσι αντιλαμβάνονται στην Κουμουνδούρου τη “Δικαιοσύνη παντού”; Με επιθέσεις εναντίον της και στοχοποίηση των λειτουργών της; Με ευθεία αμφισβήτηση ανώτατου ειδικού δικαστηρίου του οποίου η σύνθεση προέκυψε με κλήρωση από ανώτατους δικαστικούς όλων των δικαστικών κλάδων; Με πολακισμό και τραμπισμό α λα γκρέκα;» προσθέτει η ΝΔ.

«Δυστυχώς, όσο και να προσπαθούν να κρύψουν τον κ. Πολάκη, ο πολακισμός, με τις εκκαθαρίσεις στη δικαιοσύνη και τη στοχοποίηση δικαστών, είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν κρύβεται» τονίζει η ΝΔ.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθα Αλεξανδροπούλου - Καραϊβάζ: Ο Γιώργος ήταν ερωτευμένος με την δουλειά του, δεν έκανε πίσω ποτέ

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Αρτέμιδα: Φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)