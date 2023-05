Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τσίπρας και Μπισμπίκης μαζί στις εξέδρες της Λεωφόρου (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε και με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων με τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά.



Ο Αλέξης Τσίπρας, παρά τον προεκλογικό αγώνα ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προκειμένου να παρακολουθήσει τον κρίσιμο αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι γνωστός για τα «πράσινα» αισθήματά του, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετό κόσμο στις θέσεις των επισήμων.

Μάλιστα, τα είπε για λίγο με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων με τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο γήπεδο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, επίσης στα επίσημα συναντήθηκε και με τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, και μαζί παρακολούθησαν το πρώτο ημίχρονο του αθηναϊκού ντέρμπι.



Ωστόσο, η ομάδα τους δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, με την αναμέτρηση να λήγει 0-0.

