Κόσμος

Παρίσι: Ένοπλη ληστεία στο κατάστημα της Bulgari (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες από το κατάστημα.



Ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο πολυτελές κατάστημα Bulgari στην Place Vendome, στο κέντρο του Παρισιού, το μεσημέρι του Σαββάτου, αποσπώντας αντικείμενα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία και την εισαγγελία. Τρία άτομα που έφτασαν με δύο μοτοσικλέτες, μπήκαν στο κατάστημα γύρω στις 13:45 τοπική ώρα, δήλωσε αστυνομική πηγή, επικαλούμενη προκαταρκτικές πληροφορίες.

Οι δύο από τους δράστες κρατούσαν όπλα, πρόσθεσε η πηγή, λέγοντας ότι χτύπησαν έναν φρουρό ασφαλείας. Η λεία φτάνει τα αρκετά εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή κοντά στην έρευνα.Η ίδια μπουτίκ Bulgari έγινε στοχός ένοπλης ληστείας το Σεπτέμβριο του 2021, όταν οι κλέφτες έφυγαν με λάφυρα περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο φαίνονται δύο μεγάλες μαύρες μοτοσικλέτες παρκαρισμένες στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κοσμηματοπωλείο.

Ένας άνδρας με κράνος, με όπλο και μαύρα ρούχα φαίνεται να στέκεται σαν φρουρός. Αργότερα, διακρίνονται τρεις άνδρες να φεύγουν με δύο μηχανάκια. Μετά τη ληστεία του 2021 στο κατάστημα Bulgari, ένας από τους ληστές τραυματίστηκε στο πόδι από έναν αστυνομικό. Συνελήφθη, κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε.

Τον Ιούνιο του 2022, συνελήφθησαν άλλοι δύο ύποπτοι, ηλικίας 26 και 37 ετών τότε. Επίσης τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και τέθηκαν προφυλακιστέοι. Το ιταλικό κοσμηματοπωλείο Bulgari ανήκει στον γαλλικό όμιλο μόδας LVMH.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Αρτέμιδα: Φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας