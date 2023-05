Κόσμος

Τσαβούσογλου για Κατεχόμενα: Το μοντέλο ομοσπονδίας δεν είναι πλέον κατάλληλο

Τι δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε μήνυμα του στο τουίτερ.

Το μοντέλο ομοσπονδίας δεν είναι πλέον κατάλληλο για την Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέροντας ότι η Τουρκία στηρίζει τα δικαιώματα Τ/Κ επί των ενεργειακών πηγών της Κύπρου, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρεόυ.

Σε μήνυμά του στο τουίτερ με τίτλο «Η Κύπρος Εθνικής μας υπόθεση – η επιχειρηματική, ανθρωπιστική και αποτελεσματική εξωτερική μας πολιτική» ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Τονίσαμε μαζί με την Τ/κ πλευρά ότι το μοντέλο λύσης της ομοσπονδίας, που δοκιμάστηκε εδώ και μισό αιώνα, δεν είναι πλέον κατάλληλο».

“Milli Davam?z K?br?s”



Girisimci, Insani ve Etkili D?s Politikam?z?? pic.twitter.com/Whqktuiaec — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) April 30, 2023

«Υποστηρίξαμε σθεναρά το όραμα της ‘τδβκ’ στη λύση των δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας.

Διασφαλίσαμε η ‘τδβκ’ να γίνει αποδεκτή ως μέλος παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. ‘Ετσι η ‘τδβκ’ έγινε δεκτή σε διεθνή οργανισμό με το συνταγματικό της όνομα για πρώτη φορά. Υποστηρίξαμε επίσης το άνοιγμα από την ‘κυβέρνησης’ της ΄τδβκ’ των Βαρωσίων που ήταν κλειστά εδώ και 46 χρόνια. Προστατεύσαμε και συνεχίζουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των Τ/Κ επί των πηγών ενέργειας στην Κύπρο και γύρω από αυτήν, καθώς και τα συμφέροντά τους», αναφέρει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

