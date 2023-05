Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά κακοδικία στην εις βάρος του αγωγή από τη συγγραφέα Τζιν Κάρολ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ επικαλείται λάθη του δικαστή και χαρακτήρισε εσφαλμένα τα στοιχεία υπέρ της Κάρολ



Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να κηρυχθεί κακοδικία στη σε βάρος του αγωγή της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό και δυσφήμηση.

Σε επιστολή που κατέθεσε νωρίς σήμερα το πρωί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο Τζο Τακοπίνα, δικηγόρος του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλείται φερόμενα λάθη του δικαστή, μεταξύ των οποίων ότι χαρακτήρισε εσφαλμένα τα στοιχεία υπέρ της Κάρολ και ότι επενέβη στην υπεράσπιση του Τραμπ.

Ο Τακοπίνα υποστήριξε πως θα έπρεπε να του είχε επιτραπεί να ρωτήσει την Κάρολ γιατί δεν ζήτησε τις εικόνες από κάμερα ασφαλείας για το φερόμενο βιασμό της και πως ο δικαστής τον εμπόδισε να την ρωτήσει γιατί δεν πήγε στην αστυνομία.

Ο Ντόλαντ Τραμπ υποστηρίζει επίμονα πως ο καταγγελλόμενος βιασμός ουδέποτε συνέβη.

Δικηγόροι της Κάρολ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η δίκη αναμένεται να επαναληφθεί αργότερα σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Δημογλίδου: Στην δικογραφία υπάρχουν κι άλλα άτομα

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τσίπρας και Μπισμπίκης μαζί στις εξέδρες της Λεωφόρου (εικόνες)

Νέα Υόρκη - 25η Μαρτίου: Παρέλαση με εύζωνες και ελληνικές σημαίες στην 5η Λεωφόρο (βίντεο)