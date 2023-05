Κοινωνία

Πειραιάς: Συνελήφθησαν οι ληστές των μίνι μάρκετ

Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις ληστειών και συνελήφθησαν μετά από δυο αποτυχημένες απόπειρες ληστείας μέσα σε λίγη ώρα.

Στη σύλληψη δύο ατόμων στη Νίκαια, ενός 46χρονου και ενός 42χρονου που φέρονται να διέπρατταν ληστείες σε μίνι μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά προχώρησε η αστυνομία.

Οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις ληστειών οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στις 30-4-2023 ο 42χρονος εισήλθε σε 24ωρο μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νίκαιας, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από το ταμείο, πλην όμως τράπηκε σε φυγή διότι αντιλήφθηκε ότι ειδοποιήθηκε το τηλεφωνικό Κέντρο της Άμεσης Δράσης από υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος.

Αμέσως μετά, μετέβη σε άλλο κατάστημα ίδιας επωνυμίας στην περιοχή της Νίκαιας με σκοπό την κλοπή, ωστόσο δε κατάφερε να εισέλθει από την πόρτα ασφαλείας του καταστήματος, καθώς η υπάλληλος είχε ενημερωθεί για την απόπειρα κλοπής λίγο νωρίτερα.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, έπειτα από αναζητήσεις, εντόπισαν τους συλληφθέντες να κινούνται με το αυτοκίνητο του 46χρονου, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αιχμηρό αντικείμενο, κουκούλα και γάντια.

Στη συνέχεια, τα δύο άτομα οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στις ανωτέρω πράξεις.

