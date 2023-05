Τοπικά Νέα

Καλαμάτα: 15χρονος μαχαίρωσε 28χρονο έξω από μπαρ

Στη συμπλοκή συμμετείχαν ακόμη 2 νεαροί φίλοι του δράστη. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ένα ακόμα περιστατικό βίας με νεαρούς φερόμενους ως δράστες, το τρίτο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στην Καλαμάτα.

Αυτή τη φορά είναι ένα “μαχαίρωμα” με σουγιά που δέχτηκε από έναν 15χρονο πάνω σε καβγά, χθες ξημερώματα Κυριακής, ένας 28χρονος Αρμένιος στην πλάτη, έξω από νυχτερινό μαγαζί στην οδό Υπαπαντής.

Εκτός από τον 15χρονο κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή ένας 18χρονος και ένας 21χρονος Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας και αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα - ενώ με τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι μπλέχτηκε στον καβγά ένα ακόμα άτομο από την παρέα των νεαρών.

Επίσης, κατηγορείται και ένας Αρμένιος φίλος του παθόντα για ψευδή κατάθεση, γιατί αρχικά αρνήθηκε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν στο σημείο της συμπλοκής, ενώ κατηγορείται ότι συμμετείχε και στον καβγά.

Όσο για τον παθόντα, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο και αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

