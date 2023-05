Life

Κικίλιας - Μπαλατσινού εύχονται αγκαλιασμένοι “Καλή Πρωτομαγιά”

Δείτε πώς υποδέχτηκαν τον Μάη ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού...

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και η σύζυγός του Τζένη Μπαλατσινού επσικέφθηκαν τον Εθνικό Κήπο για να πιάσουν... τον Μάη.

Ο υπουργός Τουρισμού μοιράστηκε με τους διαδυκτιακούς του φίλους στο Instagram μία φωτογραφία με την Τζένη Μπαλατσινού στην οποία φαίνεται να έχει "χαθεί" στην αγκαλιά του.

"Καλή Πρωτομαγιά σε όλες και σε όλους από τη βροχερή σήμερα Αθήνα μας!", έγραψε στο μήνυμά του ο Βασίλης Κικίλιας συνοδεύοντας την υπέροχη φωτογραφία τους.

Οι δυο τους αγαπούν μέσω των αναρτήσεων τους να μοιράζονται τρυφερές οικογενειακές τους στιγμές.

