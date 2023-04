Κικίλιας - Μπαλατσινού: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον γιο τους ανήμερα του Πάσχα

Life

Όμορφες οικογενειακές στιγμές στην Πάτμο απολαμβάνουν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας.





Όμορφες οικογενειακές στιγμές στον αγαπημένο τους προορισμό, την Πάτμο, απολαμβάνουν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας, μαζί με τον γιο τους, Παναγιώτη Αντώνιο.

Το ζευγάρι βρέθηκε εκεί για να περάσει τις γιορτές του Πάσχα, ενώ το απόγευμα της Κυριακής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια πολύ τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλης Κικίλιας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα στιγμιότυπο, στο οποίο τον βλέπουμε να ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο του και απέναντί του την Τζένη Μπαλατσινού.



Ο Υπουργός Τουρισμού έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: "Χριστός Ανέστη ! Χρόνια πολλά σε όλες και όλους με υγεία, ευτυχία και αγάπη. Να χαίρεστε τις οικογένειες σας και ότι επιθυμείτε".

