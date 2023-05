Κόσμος

Πρωτομαγιά – Γαλλία: Διαδηλώσεις κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε πολλές μεγάλες και μικρότερες πόλεις. Τα εργατικά συνδικάτα είχαν οργανώσει περισσότερες από 300 συγκεντρώσεις.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα, ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στους δρόμους στη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν και πάλι εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε πολλές μεγάλες και μικρότερες πόλεις. Τα εργατικά συνδικάτα είχαν οργανώσει περισσότερες από 300 συγκεντρώσεις.

Σε όλη τη χώρα, οι αρχές ανέμεναν από 500.000 ως 650.000 διαδηλωτές. Μόνο στο Παρίσι αναμένονταν 100.000 διαδηλωτές.

Η κεντρώα κυβέρνηση του Μακρόν θεωρεί πως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, στο πλαίσιο της οποίας η ηλικία συνταξιοδότησης αυξήθηκε στα 64 από τα 62 έτη, έχει τελειώσει. Ωστόσο συνδικάτα και μερικά μέλη της αντιπολίτευσης δεν έχουν εγκαταλείψει τον αγώνα και θέλουν να εμποδίσουν την εφαρμογή του νομοσχεδίου την 1η Σεπτεμβρίου.

Απεργίες συνεχίσθηκαν στη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου στη Γαλλία και δημιουργήθηκαν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Η αστυνομία είχε προετοιμαστεί για ταραχές, ωστόσο το μεσημέρι η κατάσταση ήταν ως επί το πλείστον ήρεμη.

Μη επανδρωμένα αεροπλάνα επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις για την επιτήρηση των διαδηλώσεων.

Συνδικάτα είχαν εκφράσει την ελπίδα ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα διαδήλωναν σήμερα στις γαλλικές πόλεις.

Τα τελευταία χρόνια, στις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στη Γαλλία συγκεντρώνονταν από 100.000 ως 160.000 άνθρωποι.

«Η φετινή Πρωτομαγιά θα είναι ένα ορόσημο», δήλωσε η Σοφί Μπινέ, επικεφαλής του σκληροπυρηνικού συνδικάτου CGT. «Θα είναι χρήσιμο να πούμε πως δεν θα προχωρήσουμε, αν αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποσυρθεί».

Ο Λοράν Μπερζέ, επικεφαλής του μεταρρυθμιστικού συνδικάτου CFDT, δήλωσε πως η κυβέρνηση του Μακρόν κωφεύει στα αιτήματα ενός κινήματος που είναι από τα ισχυρότερα σε διάστημα δεκαετιών. Εντούτοις πρόσθεσε χθες, Κυριακή, πως αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνομιλίες με την κυβέρνηση έχουν τελειώσει.

Το ερώτημα είναι τώρα αν οι διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς θα είναι οι τελευταίες μεγάλες συγκεντρώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Ο αριθμός των διαδηλωτών μειώνεται και, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, υπάρχουν επίσης ενδείξεις διάσπασης του κοινού μετώπου των συνδικάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Δημογλίδου: Στην δικογραφία υπάρχουν κι άλλα άτομα

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τσίπρας και Μπισμπίκης μαζί στις εξέδρες της Λεωφόρου (εικόνες)

Νέα Υόρκη - 25η Μαρτίου: Παρέλαση με εύζωνες και ελληνικές σημαίες στην 5η Λεωφόρο (βίντεο)