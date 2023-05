Αθλητικά

Madrid Open: Η Σάκκαρη στους “8”

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια επιβλήθηκε της Ισπανίδας Πάουλα Μπαντόσα και πέρασε στα προημιτελικά του Madrid Open.

Στους «8» του τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στη Μαδρίτη προκρίθηκε σήμερα (1/5) η Μαρία Σάκκαρη.

Η 27χρονη πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της 25χρονης Ισπανίδας Πάουλα Μπαντόσα (Νο 42 στον κόσμο) στη φάση των «16» του "Mutua Madrid Open" με 6-4, 6-4, ύστερα από αγώνα διάρκειας μιάς ώρας και 28 λεπτών, και προκρίθηκε στους προημιτελικούς. Εκεί η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 32χρονη Ρουμάνα Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου (Νο 35 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία απέκλεισε στους «16» τη Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο 18) με 6-4, 6-4.

Στο πρώτο σετ Σάκκαρη και Μπαντόσα κρατούσαν το σερβίς τους μέχρι και το 3-3. Τότε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε "break" και προηγήθηκε 4-3, ενώ αμέσως μετά κράτησε το δικό της σερβίς για το 5-3. Η Ισπανίδα μείωσε σε 5-4, αλλά η Σάκκαρη πήρε το σετ με 6-4. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «εκκίνησε» με τους καλύτερους οιωνούς το δεύτερο σετ, καθώς «έσπασε» με το... καλημέρα το σερβίς της Μπαντόσα, ενώ κράτησε το δικό της σερβίς και προηγήθηκε 2-0. Στη συνέχεια οι δύο αθλήτριες κράτησαν το σερβίς τους, με αποτέλεσμα η Σάκκαρη να πάρει και το δεύτερο σετ με 6-4 κσι να πανηγυρίσει τη νίκη και την πρόκριση στους προημιτελικούς, όπου την Ελληνίδα πρωταθλήτρια... περιμένει η Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου.

Σάκκαρη και Μπέγκου έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετράει δύο νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Μπέγκου επικράτησε στην πρώτη αναμέτρησή τους, στο τουρνουά του 2016 στο Μαϊάμι, ενώ η Σάκκαρη επιβλήθηκε της Ρουμάνας στον προημιτελικό του τουρνουά της Σεούλ το 2018, καθώς και στον ημιτελικό του περυσινού τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

