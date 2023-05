Κοινωνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023: Οι αλλαγές σε βαθμολογίες και μηχανογραφικό

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι φετινές αλλαγές.

Σε έναν μήνα αρχίζουν οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τους φετινούς υποψηφίους να διαγωνίζονται για 68.574 θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και μία ημέρα νωρίτερα, την 1η Ιουνίου, για τα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Ιδιαίτερες αλλαγές δεν αναμένονται για τις φετινές Πανελλαδικές, πέραν της αλλαγής του τρόπου βαθμολόγησης των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αρχαίων, αλλά και της υποβολής μηχανογραφικού σε μία φάση.

Το πρόγραμμα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν 2-12 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και 1-16 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου 2023 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας) και στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ημέρες εξετάσεων των μαθημάτων Προσανατολισμού:

6 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

8 Ιουνίου: Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

12 Ιουνίου: Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Όσον αφορά στα ΕΠΑΛ, η πρώτη ημέρα των εξετάσεων θα αφορά επίσης στο μάθημα Γενικής Παιδείας, των Νέων Ελληνικών και οι υπόλοιπες επτά σε μαθήματα ειδικότητας.

Αλλαγές στη βαθμολόγηση

Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας, από φέτος το άριστα για το πρώτο θέμα -την περίληψη δηλαδή που καλούνται να κάνουν οι υποψήφιοι- θα λαμβάνει 20 στις 100 μονάδες, από 15 που λάμβανε μέχρι πέρυσι.

Επιπλέον, στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, «κόπηκε» η μία από τις δύο ερωτήσεις του διδαγμένου κειμένου, που λάμβανε 2 μονάδες στις 20. Οι μονάδες αυτές θα προστεθούν στη μετάφραση του αδίδακτου, το άριστα για το οποίο θα είναι πλέον 10 μονάδες στις 20, από 8 που ήταν μέχρι πέρυσι.

Ειδικά μαθήματα

Με το πέρας των εξετάσεων Προσανατολισμού (ΓΕΛ) και Ειδικότητας (ΕΠΑΛ) θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα, από 17 έως και 29 Ιουνίου.

Αρχικά, στις 17 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών και στις 19 Ιουνίου στα Γερμανικά. Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου (20 και 21 Ιουνίου, αντίστοιχα).

Μετά, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων που αφορούν στην εισαγωγή σε μουσικά τμήματα: Αρμονία (22 Ιουνίου), Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (23 Ιουνίου), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (24 Ιουνίου), Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (26 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με τα Γαλλικά (27 Ιουνίου), τα Ισπανικά (28 Ιουνίου) και τα Ιταλικά (29 Ιουνίου).

Αποτελέσματα και υποβολή Μηχανογραφικού

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων (πλην των ειδικών μαθημάτων), αναμένεται να ανακοινωθούν τέλη Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα έχουν και πάλι τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους (και αργότερα, τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται) μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, αλλά και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους (SMS).

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής διπλού, παράλληλου Μηχανογραφικού και για τα Δημόσια ΙΕΚ. Αυτό που θα αλλάξει φέτος, είναι ότι η υποβολή δεν θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αλλά σε μία, καθώς με βάση τα στοιχεία των περασμένων ετών, ένα πολύ υψηλό ποσοστό των υποψηφίων (93% για το 2022) εισάγεται στις σχολές των 10 πρώτων επιλογών του από την πρώτη φάση.

Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών (των βάσεων εισαγωγής δηλαδή), σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να ακολουθηθεί ο ίδιος προγραμματισμός, βάση τον οποίο για πρώτη φορά μετά από χρόνια ανακοινώθηκαν κατά τα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκλογικές διαδικασίες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τον συγκεκριμένο προγραμματισμό.

Λήξη μαθημάτων και ενδοσχολικές εξετάσεις

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα για όλες τις τάξεις του λυκείου θα τελειώσουν στις 18 Μαΐου. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές και ενδοσχολικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ' λυκείου θα πραγματοποιηθούν πριν από τις Πανελλαδικές, από 23 έως 30 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις για τους μαθητές της Α' και Β' λυκείου θα πραγματοποιηθούν από 23 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

Όσον αφορά στα γυμνάσια, τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 30 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο διάστημα 1 - 15 Ιουνίου.

