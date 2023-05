Κόσμος

Σουδάν – ΟΗΕ: Εκατοντάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες

Ο συνολικός αριθμός τους μπορεί να ξεπεράσει και τις 800.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι ενδέχεται να φύγουν από το Σουδάν ως αποτέλεσμα των εμπόλεμων συρράξεων που μαίνονται τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας πως στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται πολλοί που είχαν φτάσει στο Σουδάν όντας ήδη πρόσφυγες από άλλες χώρες.

«Αν δεν υπάρξει μια γρήγορη επίλυση αυτής της κρίσης θα συνεχίσουμε να βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους να αναγκάζονται να τρέπονται σε φυγή προς αναζήτηση ασφάλειας και βοήθειας», είπε ο Ραούφ Μαζού σε ενημέρωση εκπροσώπων κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Το Σουδάν βυθίστηκε στο χάος στα μέσα του μήνα, όταν η σύγκρουση για εξουσία ανάμεσα στον επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τον δεύτερο τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», επικεφαλής των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο. Οι μάχες, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ξέσπασαν στις 15 Απριλίου ανάμεσα στους δύο στρατηγούς που ηγούνται της χώρας μετά το πραξικόπημά τους το 2021, εγκλωβίζοντας εκατομμύρια Σουδανούς.

«Σε διαβουλεύσεις που είχαμε όλες τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις και εταίρους καταλήξαμε σε έναν υπολογισμό ότι περίπου 815.000 ανθρώπους ενδέχεται να καταφύγουν στις επτά γειτονικές χώρες» (του Σουδάν), συμπλήρωσε ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών.

Η εκτίμηση περιλαμβάνει περίπου 580.000 Σουδανούς, τόνισε ο Μαζού, με πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν και από άλλες χώρες που έχουν βρει καταφύγιο στο Σουδάν.

Επιπρόσθετα ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, σχεδόν 73.000 άνθρωποι έχουν ήδη καταφύγει στις εξής χώρες: Νότιο Σουδάν, Τσαντ, Αίγυπτο, Ερυθραία, Αιθιοπία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και Λιβύη.

