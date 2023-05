Πολιτική

Τσίπρας: Δώστε μας ισχυρή εντολή να φέρουμε την αλλαγή

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ομιλία του στη Δραπετσώνα, κατηγόρησε τον Μητσοτάκη ότι «κατήργησε θεσμικά το 8ωρο για το οποίο έχουν χυθεί ποταμοί αίματος».

Τα αιτήματα των εργατικών αγώνων και οι κατακτήσεις έναν αιώνα πριν για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος, παραμένουν τραγικά επίκαιρα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε χαιρετισμό του στη συναυλία που διοργανώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για να τιμήσουν την Εργατική Πρωτομαγιά, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Κάλεσε τους εργαζόμενους «να ενώσουν τις δυνάμεις, τη φωνή και την ψήφο τους, να μη λυγίσουν στους εκβιασμούς και στην τρομοκρατία που θυμίζουν μαύρες εποχές», να δουν αυτές τις εκλογές την 21η Μάη «ως μια σημαντική ευκαιρία ώστε με την ψήφο μας να δώσουμε απάντηση σε όλα όσα έχουν συμβεί αυτά τα 4 χρόνια στην ζωή μας, να δώσουμε μια απάντηση για να επαναφέρουμε την εργασιακή κανονικότητα».

«Φέτος, θα τη γιορτάσουμε δυο φορές την Εργατική Πρωτομαγιά, και την 1η του Μάη και την 21η του Μάη», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας την ψήφο όλων των εργαζομένων για «να έρθουμε πρώτοι και με διαφορά», ζητώντας «ισχυρή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας, να φέρουμε την αλλαγή, την ασφάλεια και αξιοπρέπεια στην εργασία και την καθημερινότητα».

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα εργασιακά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι «εμφορείται από ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και θεωρεί την ανισότητα φυσικό φαινόμενο, έφτασε ακόμα και να καταργήσει θεσμικά το οχτάωρο, μια εμβληματική κατάκτηση για την οποία έχουν χυθεί ποταμοί αίματος σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα».

Σχολίασε ότι «την Πρωτομαγιά δεν πηγαίνουμε εμείς σε εκθέσεις λουλουδιών, τιμούμε τους εργατικούς αγώνες και τους ανθρώπους του μόχθου», τονίζοντας ότι «η Πρωτομαγιά δεν είναι μια έκθεση για λουλούδια, αλλά παρακαταθήκη αγώνων και θυσιών της εργατικής τάξης για δικαιοσύνη και προκοπή».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να τιμήσει την Πρωτομαγιά σήμερα εδώ στη Δραπετσώνα, γιατί, «εμείς δεν μπορούμε να βολευτούμε με την ιδέα ότι στη Δραπετσώνα και στις λαϊκές περιοχές πια δεν θα έχουμε ζωή. Σε όλες τις λαϊκές γειτονιές της χώρας μας θέλουμε να έχουμε ζωή, όχι μονάχα στην Εκάλη, στην Κηφισιά και τη Γλυφάδα, όλοι να έχουν ζωή». Τόνισε ότι «εμείς θέλουμε να έχουν ζωή οι εργαζόμενοι», «να έχουμε δουλειά, να έχουμε μισθούς, να έχουμε αξιοπρέπεια, να έχουμε δικαιοσύνη».

