Μεσανατολικό: Ρουκέτες από τη Γάζα μετά τον θάνατο Παλαιστίνιου απεργού πείνας

Νέος κύκλος έντασης, μετά το θάνατο του απεργού πείνας. Ποιος ήταν ο Χαντέρ Αντνάν.

Ο Χαντέρ Αντνάν, στέλεχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, που έκανε απεργία πείνας επί 87 ημέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλάκισή του στο Ισραήλ, πέθανε σήμερα, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Η διεύθυνση φυλακών του Ισραήλ έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε τον θάνατο κρατουμένου που ανήκε στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, αφού «βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο Χαντέρ Αντνάν αρνείτο να «υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να δεχθεί ιατρικές περιποιήσεις».

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και η ένωση παλαιστίνιων φυλακισμένων επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τον θάνατο του Χαντέρ Αντνάν σε ηλικία 45 ετών.

Ένωση παλαιστινίων φυλακισμένων στη Λωρίδα της Γάζας κατήγγειλε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι «εκτελέστηκε εν ψυχρώ» από τις αρχές του Ισραήλ.

Ρουκέτες προς το Ισραήλ

Ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα το πρωί από τη Λωρίδα της Γάζας προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Χαντέρ Αντνάν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας σε κιμπούτς κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

