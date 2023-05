Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Περιπτεράς ακινητοποίησε επίδοξο ληστή (βίντεο)

Υπερβάλλοντα ζήλο επέδειξε ένας νεαρός υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον επίδοξο ληστή.

Αντιμέτωπος με έναν επίδοξο ληστή βρέθηκε νεαρός υπάλληλος περιπτέρου στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο επίδοξος δράστης πήγε στο περίπτερο προτάσσοντας το αεροβόλο όπλο του και όπως ο ίδιος ο νεαρός περιέγραψε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δεν φάνηκε να αντιδρά στην αντίσταση του νεαρού υπαλλήλου.

Αντιθέτως, του γύρισε την πλάτη, με προορισμό το ταμείο.

«Τότε είδα ότι το όπλο του ήταν ‘κάπως’. Τον χτύπησα στην πλάτη, τον ακινητοποιήσαμε με τον φίλο μου και καλέσαμε αμέσως τις Αρχές», είπε ο υπάλληλος.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 45χρονο, που διαπιστώθηκε ότι είχε κλέψει κι άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ένα βενζινάδικο.

Ο «ήρωας» - υπάλληλος, πάντως, δήλωσε με ψυχραιμία ότι, δεν θα έκανε πάλι κάτι τέτοιο, καθώς είναι επικίνδυνο.

