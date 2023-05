Πολιτισμός

Κάλυμνος: Στους 10 πιο συναρπαστικούς προορισμούς του πλανήτη για αναρρίχηση

Το «κρυμμένο πετράδι» του Αιγαίου έχει κατορθώσει να διατηρήσει το αυθεντικό του χρωμα χωρίς να έχει επηρεαστεί από τον μαζικό τουρισμό,

Η Κάλυμνος ξεχωρίζει στο νέο κατάλογο https://www.thetravel.com/worlds-best-places-for-rock-climbing-in-summer/ με τους δέκα πιο συναρπαστικούς προορισμούς του κόσμου που προσφέρονται για αναρρίχηση στους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με τη διεθνή ταξιδιωτική ιστοσελίδα Thetravel.com.

«Το πρώτο κανονικό καλοκαίρι μετά την πανδημία είναι προ των πυλών και η βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα οδηγήσει πλήθος αναρριχητών σε προορισμούς που συνδυάζουν χαλάρωση, φυσικό κάλλος, πλούσια ιστορία, γαστρονομία και υψηλή ποιότητα αναρριχητικών πεδίων», αναφέρει το σχετικό αφιέρωμα. Η Κάλυμνος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της προτεινόμενης λίστας με τους συντάκτες του δημοφιλούς ιστότοπου να αναφέρουν πως το «κρυμμένο πετράδι» του Αιγαίου έχει κατορθώσει να διατηρήσει το αυθεντικό του χρωμα χωρίς να έχει επηρεαστεί από τον μαζικό τουρισμό, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το κοινό μυστικό χιλιάδων αναρριχητών από όλο τον κόσμο που θα καταφύγουν στο νησί εξερευνώντας αναρριχητικές διαδρομές διαφορετικών δυσκολιών.

Τις υπόλοιπες θέσεις του καταλόγου καταλαμβάνουν η Σαρδηνία, το Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, η Κυανή Ακτή, το όρος Αράπιλες στην Αυστραλία, το Λάντερ Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, το Σκουάμις στον Καναδά, το Νορβηγικό Φλάτανγκερ, τα Rock Lands στη Ν. Αφρική και οι Δολομίτες.

«Η επιλογή μας να διαμορφώσουμε αναρριχητικά πεδία στην Κάλυμνο έδωσε ώθηση και νέα ταυτότητα στον προορισμό. Ο αναρριχητικός τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν. Φέτος ειδικά, οι ροές των αναρριχητών έχουν ξεκινήσει από αρχές Μαρτίου, ενώ αναμένονται να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και όλο τον Οκτώβριο», τόνισε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης.

