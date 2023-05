Life

Aerosmith: Τέλος για το θρυλικό ροκ συγκρότημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυλαία ρίχνουν οι Aerosmith μετά από 50 χρόνια στη σκηνή.

Μετά από τη συμπλήρωση 50 και πλέον χρόνων στη μουσική σκηνή οι Aerosmith ανακοίνωσαν ότι θα αποχαιρετήσουν το κοινό τους με μία περιοδεία που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία θα έχει τίτλο «Peace Out» και θα ξεκινήσει στις 2 Σεπτεμβρίου από τη Φιλαδέλφεια. Η σειρά των 40 ημερομηνιών, η οποία περιλαμβάνει μια στάση στη γενέτειρα του συγκροτήματος, τη Βοστώνη, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιανουαρίου στο Μόντρεαλ.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα», είπε ο κιθαρίστας Τζο Πέρι στο Associated Press.

«Είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια παρουσίας», πρόσθεσε ο Πέρι. «Ποτέ δεν ξέρεις πόσο ακόμη θα είναι όλοι υγιείς για να το κάνουμε αυτό… Έχει περάσει καιρός από τότε που κάναμε μια πραγματική περιοδεία. Κάναμε τις εμφανίσεις στο Βέγκας, που ήταν κάτι το υπέροχο. Ήταν διασκεδαστικό, αλλά (είμαστε) κάπως ανυπόμονοι να επιστρέψουμε στο δρόμο».

Ο ντράμερ του συγκροτήματος Τζόι Κρέιμερ, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα δεν θα συμμετάσχει στην περιοδεία.

«Ενώ ο Τζόι Κρέιμερ παραμένει ένα αγαπημένο ιδρυτικό μέλος των Aerosmith, δυστυχώς πήρε την απόφαση να μην ακολουθήσει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας για να εστιάσει την πλήρη προσοχή του στην οικογένεια και την υγεία του», ανέφερε η δήλωση. «Η αδιαμφισβήτητη και θρυλική παρουσία του Τζόι πίσω από το drum kit θα μας λείψει πολύ».

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Φονικό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Μηχανή τράκαρε με 7 αυτοκίνητα (εικόνες)

Νέο Ηράκλειο: Νεκρός μετά από διάρρηξη

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)