Κόσμος

ΗΠΑ: Αγνοούμενες έφηβες μεταξύ επτά νεκρών σε σπίτι

Δύο αγνοούμενες ανήλικες βρέθηκαν νεκρές σε σπίτι καταδικασμένου εγκληματία στην Οκλαχόμα.

Τα πτώματα επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο αγνοούμενων εφήβων κοριτσιών και ενός καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα, βρέθηκαν χθες Δευτέρα το μεσημέρι σε ένα σπίτι στην μικρή πόλη Ενριέτα της Οκλαχόμας (κεντροανατολικές ΗΠΑ), ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη.

Τα πτώματα πιστεύεται ότι ανήκουν στην 14χρονη Άιβι Ουέμπστερ και στην 16χρονη Μπρίτανι Μπρούερ και βρέθηκαν όταν οι αστυνομικοί ερεύνησαν την κατοικία όπου διέμενε ο 39χρονος Τζέρι ΜακΦέιντεν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε διαδικτυακά από τον τηλεοπτικό σταθμό TOTV στην Τάλσα ο σερίφης της κομητείας Οκμάλτζι, Έντι Ράις.

Τα άλλα πτώματα πιθανόν να ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς του ΜακΦέιντεν, είπε ο Ράις και επισήμανε ότι κανένα από τα πτώματα δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί από τον ιατροδικαστή της κομητείας.

Η κομητεία είχε σημάνει συναγερμό νωρίτερα χθες για τις δύο αγνοούμενες έφηβες, σύμφωνα με τον οποίο η τελευταία φορά που εθεάθησαν στην Ενριέτα ήταν στις 01:22 και πιθανόν να επέβαιναν σε ένα λευκό αυτοκίνητο Chevrolet Avalanche μαζί με τον ΜακΦέιντεν. Ο συναγερμός ήρθη όταν βρέθηκαν τα πτώματα.

Ο Ράις είπε ότι οι αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι περί τις 3 το μεσημέρι, το ερεύνησαν και βρήκαν τα πτώματα. Δεν αναζητούν πλέον τις δύο έφηβες και τον ΜακΦέιντεν.

