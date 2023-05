Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Δύο απολαυστικούς καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πέτρο Κωστόπουλο. Κομψός, ανανεωμένος και αφοπλιστικά αυθόρμητος, μιλάει για όσα έζησε στην πολυτάραχη διαδρομή της ζωής του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις αναμνήσεις του από το Ευρωκοινοβούλιο, στα «χρυσά» χρόνια της επιτυχίας ως κορυφαίος εκδότης, στην οικονομική «καταστροφή» που έφερε την κατάθλιψη, ενώ μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του.

Γιατί έχει βαρεθεί να βλέπει τηλεόραση και ποιους χαρακτηρίζει «θύματα»; Τι «καλό» έφερε στη ζωή του ο χωρισμός και η επαγγελματική του «καταστροφή»; Για ποιο λόγο μετανιώνει, που δεν ήταν απλά ένας διευθυντής της ΙΜΑΚΟ; Ποιο ήταν το τελευταίο του… «ξεβλάχεμα»; Σκέφτεται να επιστρέψει στην τηλεόραση; Ο Πέτρος Κωστόπουλος μιλάει, επίσης, για τη δυνατή σχέση με τα παιδιά του, για τα ταξίδια της ζωής του και εξηγεί πώς προέκυψε η αδυναμία του στη μαγειρική. Τέλος, μοιράζεται το νέο επαγγελματικό του «restart», με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού «Intronews», το οποίο πιστεύει ότι θα κάνει… κλικ στο αναγνωστικό κοινό του.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Σοφία Αλιμπέρτη. Λαμπερή, ανανεωμένη και χαμογελαστή, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, μιλάει για την επιστροφή της στην τηλεόραση με την εκπομπή «Ζήσε Αλλιώς», μοιράζεται στιγμές από την επιτυχημένη πορεία της και εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν να… ζει «αλλιώς», μακριά από την Αθήνα. Επίσης, θυμάται τα πρώτα της εξώφυλλα ως παιδάκι, το modeling, τις διαφημίσεις και την τυχαία συνάντηση με τον Γιάννη Δαλιανίδη, που της έδειξε τον δρόμο, προς την υποκριτική. Ποια κατάσταση την οδήγησε να εγκαταλείψει την τηλεόραση και τι «ανακάλυψε» με την επιστροφή της; Για ποιους λόγους ευγνωμονεί τον Γιάννη Πάριο; Τέλος, μιλάει με το κινηματογραφικό της ταίρι, Σταμάτη Γαρδέλη. Πώς αντιδράει ο «Αλέξης» όταν ακούει τηλεφωνικά, μετά από χρόνια, τη Σοφία;



