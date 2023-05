Πολιτική

Γεωργιάδης: Εξώδικο στον Τσίπρα για συκοφαντία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.





Εξώδικο στέλνει ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα μετά το περιστατικό στο οποίο ιδιοκτήτης επιχείρησης που επισκέφθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο των προεκλογικών του περιοδειών, φαίνεται σε βίντεο να συστήνει στους υπαλλήλους του να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην Βιργινία Δημαρέση ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί σε δηλώσεις του κατηγόρησε τον υπουργό για απευθείας αναθέσεις στον συγκεκριμένο επιχειρηματία.

«Ετοιμάζω εξώδικο στον κ. Τσίπρα για να το στείλω αν προλάβω σήμερα, σκοπός μου είναι να το στείλω σήμερα ή αύριο, γιατί εξακολουθεί να λέει, το 'πε χθες και σε μια ομιλία, το 'πε και προχθές στο Mega, ότι ο λόγος λέει που τα είπε αυτά αυτός ο ιδιοκτήτης, είναι ότι του έχω δώσει εγώ πολλές απευθείας αναθέσεις.

Δεν έχω δώσει καμία, ούτε απευθείας ανάθεση, ούτε οποιουδήποτε δουλειές, σε αυτήν την επιχείρηση και σε αυτόν τον κύριο τον οποίο γνώρισα πρώτη φορά προχθές που με κάλεσε στην εταιρία του.

Κατά συνέπεια, όσα λέει ο κ. Τσίπρας, είναι άκρως συκοφαντικά. Αν το συνεχίσει δηλαδή, θα του ζητήσω αποζημίωση» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι επρόκειτο για μία εκδήλωση όπως τόσες άλλες που πάνε προεκλογικά οι υποψήφιοι σε καθημερινή βάση, και μάλιστα, σημείωσε για το επίμαχο περιστατικό ότι:

«Εγώ ο ίδιος αντέδρασα αμέσως, δεν περίμενα τον κ. Τσίπρα. Αυτό που με ενοχλεί είναι που το συνδέει με δήθεν απευθείας αναθέσεις που του έχω δώσει εγώ. Αυτό είναι συκοφαντία. Είναι ψέμα, είναι συκοφαντία, και θα τα πούμε στα δικαστήρια».

