Δίκη Πισπιρίγκου: Ο πατέρας της Τζωρτζίνας ήταν πιο συναισθηματικός, η μητέρα ψυχρή

Η διαδικασία και σήμερα εξελίχθηκε με εντάσεις ενώ η πλευρά τής κατηγορουμένης προανήγγειλε τρεις μηνύσεις για ψευδορκία με τις δύο να στρέφονται κατά της εντατικολόγου και η τρίτη κατά νοσηλεύτριας στο Ρίο που κατέθεσε την Παρασκευή

Με την κατάθεση της εντατικολόγου που επιλήφθηκε αμέσως μετά την μεταφορά της Τζωρτζίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας τον Απρίλιο του 2021 μετά την ανακοπή που υπέστη στο Καραμανδάνειο, συνεχίστηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η γιατρός της ΜΕΘ Ευστρατία Σαχινίδου περιέγραψε όλα τα στάδια νοσηλείας του παιδιού από την στιγμή που έφθασε με το ασθενοφόρο στην ΜΕΘ στο Ρίο μέχρι το εξιτήριο του τον Ιούλιο του 2021 και αφού είχε μεταφερθεί στο Ωνάσειο και είχε επιστρέψει στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας. Περιέγραψε επίσης και τις ημέρες πριν την 29η Ιανουαρίου 2022 -οπότε η Τζωρτζίνα, σύμφωνα με τη δικογραφία, δολοφονήθηκε από την μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα-, όταν το παιδί είχε μεταφερθεί και πάλι στο Ρίο.

Η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου δήλωσε ότι θα μηνύσει και την προηγούμενη μάρτυρα, νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο του Ρίου, Γεωργία Παπανίκου για ψευδορκία διότι «απέκρυψε ότι είναι πρώτη ξαδέλφη και φίλη του Μάνου Δασκαλάκη».

Η κυρία Σαχινίδου είπε στο δικαστήριο πως η πρώτη εκτίμηση για την καρδιά της Τζωρτζίνας ήταν καλή όταν το κοριτσάκι μεταφέρθηκε μετά την ανακοπή στην ΜΕΘ στην οποία έμεινε διασωληνωμένη για δώδεκα ημέρες. Κατέθεσε επίσης πως το παιδί εμφάνιζε επιδεινούμενη υπερτονία και σπαστικότητα μετά την αποσωλήνωση και δεν φαινόταν να αντιδρά στα ερεθίσματα.

Η γιατρός ρωτήθηκε από Έδρας για τη θεραπευτική υποθερμία στην οποία τέθηκε το παιδί όταν έφθασε από το Καραμανδάνειο στο Ρίο και απάντησε πως είναι η ενδεδειγμένη διεθνώς μέθοδος στην ανακοπή για να μειωθούν βλάβες οργάνων και να προστατευθεί ο εγκέφαλος από οίδημα.

Πρόεδρος: Είπατε είχαμε ένα εγκεφαλοπαθητικό παιδί. Τι σημαίνει αυτό;

Μάρτυρας: Είναι ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί βλάβη έπειτα από διάστημα υποξαιμίας.

Πρόεδρος: Και λέτε «σιγουρευτήκαμε» μετά την αποσωλήνωση. Τι εννοείτε;

Μάρτυρας: Όταν κάποιος είναι διασωλημένος δεν βλέπουμε πώς αντιδρά. Κάνει φυσιολογικές κινήσεις; Είναι σε κάμψη; Σε έκταση; Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε πριν την αποσωλήνωση.

Σε ερώτηση της προέδρου για τις αντιδράσεις των γονιών της Τζωρτζίνας η μάρτυρας κατέθεσε: «Ήταν τυπικοί στις επισκέψεις. Ο πατέρας ήταν συναισθηματικός, έκλαιγε, χάιδευε το παιδί, η μητέρα ήταν ψυχρή και αποστασιοποιημένη. Η μητέρα ήταν πιο απομακρυσμένη, είχε μια στάση πιο ψυχρή σε σχέση με τον πατέρα. Ο πατέρας ρωτούσε περισσότερα πράγματα. Η μητέρα άκουγε με προσοχή ό,τι λέγαμε, αλλά οι ερωτήσεις της πολύ λιγότερες από του πατέρα».

Όπως είπε η γιατρός προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της ανακοπής που υπέστη στο Καραμανδάνειο η Τζωρτζίνα, αποφασίστηκε να γίνει γονιδιακός έλεγχος ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε και η τοποθέτηση απιδινωτή- βηματοδότη στο Ωνάσειο.

Σε ερώτηση για την κεταμίνη, η εντατικολόγος είπε: «Είναι φάρμακο που το χρησιμοποιούμε στη Μονάδα, όταν θέλουνε να επιτύχουμε βέλτιστη καταστολή. Η κεταμίνη δίνεται πάντα σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για μικρό χρονικό διάστημα. Μεταβολίζεται γρήγορα. Η δοσολογία της είναι γύρω στο 1 με 2 mlgr. Έχει παρενέργειες όπως μυδρίαση, σπασμοί, ταχυκαρδία κ.ά.».

Επίσης αναφέρθηκε και στην επόμενη εισαγωγή τής Τζωρτζίνας, τον Ιανουάριο του 2022 στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού της Πάτρας.

«Στις 17/01/22 πριν την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο, είχε γίνει μαγνητική εγκεφάλου. Δύο ημέρες μετά ενημερωθήκαμε ότι το παιδί κάνει εμετούς. Στις 21 Ιανουαρίου 2022 είχαμε την πρώτη εισαγωγή στη ΜΕΘ, έκανε αποκορεσμό και βραδυκαρδία. Κατά τη διάρκεια της πρώτης νοσηλείας τέθηκε το παιδί σε εγκεφαλογράφο και παρέμεινε σταθερό. Την επόμενη 22/01 αναφέρεται το ίδιο επεισόδιο. Κλήθηκα εγώ να την δω. Το παιδί ήταν με οξυγόνο. Είχε ταχυκαρδία και λόγω όλης της κατάστασης το ανέβασα επάνω. Σύντομα βγήκε, απογαλακτίστηκε από το οξυγόνο. Ήταν συνεχώς σε μόνιτορ για να καταγράφουμε. Παρέμεινε 22 ώρες και δεν έδειξε πρόβλημα. Η τρίτη εισαγωγή της ήταν στις 26 Ιανουαρίου. Την επόμενη ημέρα αποφασίστηκε να φύγει και να πάει στην Αθήνα για να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις να δούμε από πού προέρχεται» ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας για τις ημέρες πριν η Τζωρτζίνα υποκύψει σε εγκληματική ενέργεια της μητέρας της, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Εξεταζόμενη από τον κ. Κούγια η μάρτυρας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για την ανακοπή αλλά και για τη διαδικασία που έγινε στο Καραμανδάνειο για την αναζωογόνηση, θέματα που ανέβασαν τους τόνους.

Αλ.Κούγιας: Σε τι ποσοστό χάνουν τη ζωή τους παιδιά μετά από ανακοπή; Είναι συχνό φαινόμενο;

Μάρτυρας: Έχω δει παιδιά να χάνουν τη ζωή τους από ανακοπή.

Αλ.Κούγιας: Μάθατε αν το παιδί αυτό πριν υποστεί την ανακοπή, είχε κάποια επεισόδια; Γνωρίζετε πόσες ημέρες έμεινε στο Καραμανδάνειο;

Μάρτυρας: Γνωρίζω ό,τι αναγράφεται στο ενημερωτικό.

Αλ.Κούγιας: Με όσα σας διάβασα από το ενημερωτικό σημείωμα του Καραμανδάνειου το παιδί αυτό είχε καλή κλινική εικόνα;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να αξιολογήσω. Ήρθε στην εντατική μετά από ανακοπή. Το έγγραφο είναι συνοδευτικό.

Ο συνήγορος ρώτησε για ποιο λόγο συνεχίζεται η ΚΑΡΠΑ πέραν των 30 λεπτών. «Γιατί το κάνετε, τι θέλετε; Η επιστήμη λέει ότι πρέπει να το αφήσετε. Γιατί δεν είναι παιδί πια, δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια και πόδια του», όπως ανέφερε.

Αλ. Κούγιας: Σε ποιο βιβλίο αναφέρεται ότι συνεχίζετε και μετά τα 30 λεπτά…

Μάρτυρας: Οι οδηγίες των Άγγλων του 21ου Αιώνα και οι οδηγίες από την αμερικανική εταιρεία αυτές είναι.

Αλ.Κούγιας: Η κυρία κατηγορουμένη υποβάλλει καινούργια μήνυση στην μάρτυρα για ψευδορκία. Δεν υπάρχει κανένα σύγγραμμα, κανένα εγχειρίδιο που να τα λέει αυτά. Δεν έχουν ειπωθεί σε κανένα συνέδριο.

Μάρτυρας: Σας είπα, είναι τα καινούργια δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικανικής Εταιρείας Εντατικής. Αυτά δεν ανακοινώνονται στα βιβλία, αυτές τις οδηγίες τις βλέπουμε όλοι οι εντατικολόγοι. Το αν θα συνεχίσει όμως από και εκεί και πέρα μια ΚΑΡΠΑ είναι και υποκειμενικό… Στην δίκη μου πορεία δεν έχω σταματήσει την ανάνηψη στα 30 λεπτά και ειδικά ενδονοσοκομειακά. Εάν είναι παιδί δεν σταματάς! Μη ρωτάτε ωράρια! Μην ρωτάτε! Όταν ήμουν στο ΕΚΑΒ ξεκινούσα από το ασθενοφόρο μέχρι το νοσοκομείο. Είχε τύχει να πάρω παιδί από την Ανδραβίδα και να το φτάσω στο Καραμανδάνειο! Τι σημαίνει πόσο;

Αλ.Κούγιας: Εσείς μαζί με τον κ. Ηλιάδη γιατί συνεχίζετε και θέλετε παιδιά φυτά; Μήπως το κρατάτε γιατί θέλετε να κάνετε μεταμοσχεύσεις….

Μάρτυρας: ...

Αλ.Κούγιας: Μόνο στη δική σας μονάδα δεν σταματάτε! Μόνο!

Πρόεδρος: Έχετε στοιχεία κύριε συνήγορε;

Αλ.Κούγιας: Κάτι έχουμε κι εμείς δεν είμαστε κορόιδα! Πείτε μου μια περίπτωση παιδιού που να έγινε ανάνηψη χωρίς να έχει βαριές εγκεφαλικές βλάβες. Γιατί το κάνετε; Γιατί παραβαίνετε την ιατρική ηθική; Ενώ η επιστήμη λέει 10 και 20 λεπτά, εσείς γιατί το κάνετε; Και παραδίδετε ένα παιδί σε αυτήν την κατάσταση που δεν μπορεί να δει, να μιλήσει, να κουνηθεί, να καταλάβει; Στο Ρίο τα κάνετε αυτά, που κατά σύμπτωση στο Ρίο γίνονται και μεταμοσχεύσεις…

Πρόεδρος: Έχει απαντήσει

Με αίτημα του ο κ. Κούγιας ζήτησε από το δικαστήριο να επιτρέψει να παραδοθεί στην πλευρά της κατηγορουμένης φυλασσόμενο αίμα της Τζωρτζίνας προκειμένου να εξεταστεί τοξικολογικά από καθηγητή- μάρτυρα ειδικών γνώσεων. Ζήτησε επίσης την κλήτευση της παιδιάτρου που παρακολουθούσε τα παιδιά της οικογένειας Δασκαλάκη.

