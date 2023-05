Ουκρανία: H Δανία θα δωρίσει 228000000 ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς

Οικονομία

Το ποσό του 1,7 δισ. κορωνών είναι «η μεγαλύτερη δωρεά της Δανίας μέχρι σήμερα», υπογράμμισε το υπουργείο 'Άμυνας σε ανακοίνωση.

Η Δανία θα δωρίσει στρατιωτικό εξοπλισμό και θα προσφέρει οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία, - συνολική βοήθεια που ανέρχεται σε 1,7 δισ. κορώνες Δανίας (228 εκατομμύρια ευρώ ή 249,81 εκατ. δολάρια), ανακοίνωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν. Ο υπουργός δήλωσε ότι η Δανία θα μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στο Ιράκ από τις αρχές του 2024 και αντ΄αυτού θα εστιάσει στις ένοπλες δυνάμεις στις χώρες της Βαλτικής, προσφέροντας στο ΝΑΤΟ ένα τάγμα για την προστασία της περιφέρειας αυτής.

Το τάγμα πρόκειται να αριθμεί από 700 έως και 1.200 στρατιώτες και αναμένεται να αναπτύσσεται στη Λετονία από τέσσερις έως έξι μήνες κάθε χρόνο. Τους υπόλοιπους μήνες του έτους, τα στρατεύματα θα παραμένουν στη Δανία, έτοιμα να αναπτυχθούν στα κράτη της Βαλτικής σε περίπτωση κρίσης, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε ότι η παρουσία της Δανίας στις χώρες της Βαλτικής θα είναι μακροπρόθεσμη, και ότι υπάρχει ανάγκη για ισορροπία μεταξύ του να έχουμε στρατιώτες επί του πεδίου και του να είμαστε έτοιμοι για την ανάπτυξή τους από τη Δανία», δήλωσε ο Πούλσεν.

Η Δανία θα αποσύρει μια από τις μονάδες ασφαλείας και συνοδείας της, δύναμης σχεδόν 105 στρατιωτών στο Ιράκ από τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά θα συνεχίσει να παρέχει προσωπικό και συμβουλές στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Το ποσό του 1,7 δισ. κορωνών είναι «η μεγαλύτερη δωρεά της Δανίας μέχρι σήμερα», υπογράμμισε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Με τη δωρεά αυτή, που περιλαμβάνει κυρίως τεθωρακισμένα οχήματα, και οβίδες όλμου και κινητές στρατιωτικές γέφυρες, η στρατιωτική βοήθεια της Δανίας στην Ουκρανία ανέρχεται σε 11 δισεκ. κορώνες (1,47 δισεκ. ευρώ ή 1,61 δισεκ. δολάρια) από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Ο εξοπλισμός που περιέχεται μέσα στο πακέτο είναι καθοριστικής σημασίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα οχήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου», δήλωσε ο προσωρινός υπουργός Άμυνας.

Τον Ιανουάριο, η Δανία είχε δώσει στην Ουκρανία 19 συστήματα πυροβολικού Caesar, γαλλικής κατασκευής, και ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα αγοράσει μαζί με την Ολλανδία 14 άρματα μάχης Leopard 2 για να τα δώσει στην Ουκρανία.

