Νεπάλ: Πέντε άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα - Έψαχναν για το “Βιάγκρα των Ιμαλαΐων”

«Η τύχη πέντε ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται», δήλωσε αξιωματούχος

Πέντε άνθρωποι παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα στην περιοχή Ντάρτσουλα του δυτικού Νεπάλ και έκτοτε η τύχη τους αγνοείται.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν παρασυρθεί από τη χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στις 14:45 (τοπική ώρα), αλλά επτά εξ αυτών επικοινώνησαν με τις αρχές και ενημέρωσαν πως είναι σώοι και ασφαλείς.

«Η τύχη πέντε ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν έχει αποσαφηνιστεί η τελευταία γνωστή θέση τους. Μια ομάδα διασωστών έχει αναπτυχθεί στην περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος Κιράν Τζόσι στο πρακτορείο Xinhua, επισημαίνοντας ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. «Σκοπεύουμε να στείλουμε ελικόπτερο αύριο για να συμμετάσχει στην επιχείρηση, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Τζόσι, η χιονοστιβάδα παρέσυρε χωρικούς που αναζητούσαν γιαρσαγκούμπα – έναν μύκητα γνωστό για τις αφροδισιακές του ιδιότητες, που αποκαλείται «Βιάγκρα των Ιμαλαΐων» (σ.σ. ένα κιλό κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ).

