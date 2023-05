Αθλητικά

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)

Η τελετή αγόρευσης του κορυφαίου αθλητής ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ.

Μέλος της ακαδημαϊκής οικογένειας του ΑΠΘ είναι πλέον ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο Νίκος Γκάλης. Ο αθλητής που εντάχθηκε στο Hall of Fame της FIBA και στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame των ΗΠΑ, που αναγνωρίστηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους και ανάγκασε προπονητές να δηλώνουν ότι ο μόνος τρόπος να τον σταματήσουν είναι να τον κλειδώσουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών, παρουσία καθηγητών, εκπροσώπων των αρχών της πόλης, αλλά και ανθρώπων του αθλήματος.

Στη σύντομη ομιλία του, ο Νίκος Γκάλης δήλωσε πολύ συγκινημένος για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα και πρόσθεσε ότι «είναι μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μεγάλωσε και σπούδασε στην Αμερική. «Δεν είχα ευκαιρία να πάω σε ελληνικό σχολείο. Για εμένα αυτή η τιμή είναι μια ιδιαίτερη τιμή. Έχω τιμηθεί από πάρα πολύ κόσμο, αλλά για εμένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Όπως είπε, τα παιδιά που τον βλέπουν στον δρόμο, τον ρωτάνε μεταξύ άλλων, πώς έβαλε το καλάθι με τους Ρώσους με το τριπλό σμας, πώς στέκεται στον αέρα ή του λένε «κύριε Γκάλη, θέλω να γίνω και εγώ σπουδαίος παίχτης, θέλω να γίνω επαγγελματίας» για να πάρουν την απάντηση ότι πρέπει πρώτα να σπουδάσουν.

«Τους λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο να κυνηγάς το όνειρό σου. Είναι και ρομαντικό. Follow your heart που λένε στην Αμερική. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό απαιτεί πολλές θυσίες. Θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θέλει να διαθέτεις και το ανάλογο ταλέντο για να μπορείς να γίνεις επαγγελματίας αθλητής. Αυτό που θα μείνει για πάντα μαζί σας είναι τα γράμματα, η μόρφωση και το ήθος. Γι' αυτό, παιδιά, κοιτάξτε να σπουδάσετε πρώτα», σημείωσε.

Ο Νίκος Γκάλης δήλωσε αστειευόμενος, ότι η μαύρη τήβεννος του επίτιμου διδάκτορα με τις χρυσές τις λεπτομέρειες, του πηγαίνει και «είναι και το σωστό χρώμα». «Έχω ενημερώσει όλους τους συγγενείς και φίλους μου, από σήμερα 'δόκτωρ Νικ' θα με φωνάζετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε δηλώσεις του πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, τόνισε: «Θέλω να πιστεύω ότι έχω δώσει παράδειγμα για τα μικρά παιδιά και για τον κόσμο γενικότερα, πώς να λειτουργείς σαν σωστός επαγγελματίας και να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, και θέλω να με θυμούνται τα παιδιά ως έναν σκληρό εργάτη που έκανε σωστά τη δουλειά του μέσα στο παρκέ».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε: “ Η πόλη μου είναι η Θεσσαλονίκη, εγώ δεν την αφήνω τη Θεσσαλονίκη δεν πάω πουθενά. Ανδρώθηκα εδώ, μεγαλούργησα εδώ, εδώ ήταν όλη η ζωή μου, τη Θεσσαλονίκη την αγαπάω και δεν θα την αφήσω ποτέ».

Στον χαιρετισμό του, ο αναπληρωτής πρύτανης του ΑΠΘ, αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, καλωσόρισε στην οικογένεια του Πανεπιστημίου τον Νίκο Γκάλη, που αποτελεί, όπως είπε, έναν από από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές της σύγχρονης εποχής, έναν άνθρωπο που άλλαξε τη μοίρα του μπάσκετ στη χώρα μας.

«Ίσως το πιο σημαντικό επίτευγμα του Νίκου Γκάλη, είναι ότι ενέπνευσε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να υιοθετήσουν τον αθλητικό τρόπο ζωής» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι παρά τη λαμπρή του πορεία, τη στάση ζωής του χαρακτηρίζει η σεμνή και ταπεινή συμπεριφορά.

Την άποψη ότι ο Νίκος Γκάλης αποτελεί πρότυπο για τους φοιτητές του ΑΠΘ, εξέφρασε ο τέως πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος ενέκρινε την απονομή του τίτλου.

Στην ανεκτίμητη συμβολή του Νίκου Γκάλη, όχι μόνο στην ανάπτυξη της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα, αλλά του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Αλεξανδρής. «Σε μια εποχή που τα πρότυπα για τη νεολαία μας έχουν αρχίζει να σπανίζουν, ο Νίκος Γκάλης αποτέλεσε και θα αποτελεί πάντα μια εμβληματική προσωπικότητα - πρότυπο για τους νέους και τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας» είπε χαρακτηριστικά.

Στον έπαινο του τιμωμένου, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Γεώργιος Τζέτζης, αναφέρθηκε στην τελειομανία και τον επαγγελματισμό του Νίκου Γκάλη, υποστηρίζοντας ότι «η αθλητική του προπόνηση αποτέλεσε αναφορά ορθής πρακτικής που περιέγραφαν οι πιο προηγμένες θεωρίες της αθλητικής προπόνησης στην επιστημονική αρθρογραφία». Για τις κινητικές επιλογές του κ. Γκάλη, υπογράμμισε ότι «καθιστούσαν τις ενέργειές του μαγικές και δημιουργούσαν την τέχνη του απρόβλεπτου». «Την αθλητική του επίδοση χαρακτηρίζει η υψηλή κιναισθητική ευφυία. Χρησιμοποιούσε διαφορετικές τροχιές στην μπάλα σύμφωνα με τις αρχές της εμβιομηχανικής και αξιοποιώντας βιοκινητικά τα σωματικά χαρακτηριστικά του, ξεπερνούσε το εμπόδιο υψηλότερων αντιπάλων που αντιμετώπιζε στους αγώνες» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στον αντίκτυπο της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ του 1987 από την Ελλάδα, ο κ. Τζέτζης τη χαρακτήρισε ως μια ιστορική αναπαράσταση των αγώνων των αδύναμων Ελλήνων που διαχρονικά μάχονταν με πίστη και ηρωισμό απέναντι σε ισχυρότερους αντιπάλους και κατάφερναν να κερδίζουν.

«Ο Νίκος Γκάλης ήταν ο ήρωας που είχε ανάγκη όλη η Ελλάδα, για να πιστέψει πως όταν κάνεις τρόπο ζωής κάτι που αγαπάς κάνοντας θυσίες με επιμονή και πείσμα, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο» τόνισε.

«Πολύτιμη» χαρακτήρισε την προσφορά του Νίκου Γκάλη, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι είναι από τους ανθρώπους που το αποτύπωμά τους ξεπερνάει ομάδες και χώρες.

Στον επαγγελματισμό του τιμώμενου αναφέρθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και θυμήθηκε ότι τον παρακολουθούσε στις προπονήσεις όταν ήταν φοιτητής.

Για έναν αθλητή που υπήρξε το απόλυτο ίνδαλμα έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου.

To παρών στην εκδήλωση, έδωσαν μεταξύ άλλων η σύζυγος του Νίκου Γκάλη, δημοσιογράφος, Ελένη Παναγιώτου, η κόρη του Στέλλα, μέλος της εθνικής ομάδας cheerleading, βουλευτές, άνθρωποι του αθλητισμού και πλήθος κόσμου.