Life

“The 2Night Show”- Πέτρος Κωστόπουλος: Το Ευρωκοινοβούλιο, ο χωρισμός και η επιστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Χείμαρρος» όπως πάντα ο Πέτρος Κωστόπουλος βρέθηκε στο “The 2Night Show” της Τρίτης.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ήταν καλεσμένος στο The 2Night Show» της Τρίτης, όπου παραχώρησε μια συνέντευξη «χείμαρρο», μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

«Στα προσωπικά μου είμαι καλά αλλά δεν έχω κάποια σχέση. Μετά το διαζύγιο ήθελα να έχω γρήγορες σχέσεις. Υπήρχαν διαστήματα που ερωτεύτηκα αλλά για πολλούς λόγους δεν έμεινε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα. Μου αρέσει να τελειώνω τη δουλειά μου, να μαγειρεύω, να έρχεται ο γιος μου και είμαι μια χαρά», είπε για την προσωπική του ζωή.

Μιλώντας για τη φοιτητική ζωή του στο Παρίσι, είπε:

«Πήγα σπούδασα στο Παρίσι. Έκλεβα από τα σούπερ μάρκετ για να φάω κρέας. Ο πατέρας μου δεν είχε να με βοηθήσει αλλά πέρασα υπέροχα γιατί ήμουν στο Παρίσι. Έβλεπα τον Σηκουάνα, την Παναγία των Παρισίων. Όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Δούλευα σε οικοδομή, σε ξενοδοχεία το καλοκαίρι, ταξιτζής στο Βόλο το βράδυ. Ντράπηκα μια μέρα γιατί όταν μια γκόμενά μου που της εμφανιζόμουν πλούσιος, με είδε σαν ταξιτζή».

Αναφορά έκανε και στη δουλειά που είχε κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο, λέγοντας πως, «δούλεψα 5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο ως επιστημονικός σύμβουλος στη σοσιαλιστική ομάδα σε θέματα διεθνούς οικονομικής πολιτικής… Αυτό που μου έχει μείνει από το Ευρωκοινοβούλιο, δεν το εκτιμώ καθόλου. Δεν κάνουν τίποτα, οι αποφάσεις τους είναι συμβολικές… Τότε έκαναν μια απάτη που την κατάλαβα μετά. Για να καταλάβεις, εγώ έπαιρνα μισθό διπλάσιο του Πρωθυπουργού και 4πλάσιο των Ευρωβουλευτών. Έριχναν μια υπογραφή, αυτοί έπαιρναν λεφτά, νοίκιαζαν ένα διαμέρισμα και έλεγαν ότι μένουν σε ξενοδοχείο. Δεν τους έλεγχαν. Είναι περισσότερο μια αίθουσα δημοσίων σχέσεων παρά αποφάσεων.

Γενικά δεν έχω μια εκτίμηση. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι αποφασιστικοί. Πιστεύω ότι από τότε έχει αλλάξει, αλλά κοιτάζοντας το αποφασιστικό κομμάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και τότε δεν πήγαιναν μαϊντανοί, δεύτεροι, τρίτοι όπως τα τελευταία χρόνια. Ήταν τότε ο Κύρκος, ο Τσάτσος, περάσανε κι άλλοι πολλοί μεγάλοι άνδρες της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Βλέπω ανθρώπους που λειτουργούν διαφημιστικά, όπως ο Γεωργούλης».

«Μου πρότειναν να ασχοληθώ ξανά με την πολιτική αλλά δεν ήθελα. Σταμάτησα όταν ήμουν 32 χρονών και η απόφαση μου ήταν συνειδητή. Πίστευα ότι η ζωή εκεί ήταν βαρετή. Ήθελα η προσωπική μου ζωή να ήταν πιο χαρούμενη, δεν μου ταίριαζε το κλίμα. Δε μου πηγαίνει να ασχοληθώ. Έχω και το αθυρόστομο. Δε μου πάει. Θέλω να δουλεύω όλη την ώρα. Εγώ θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα και να κάνω γκασμά» συμπλήρωσε.

Ο πρώην εκδότης μίλησε για την οικονομική καταστροφή του και το διαζύγιο. «Ο χωρισμός έφερε 100 άσχημα πράγματα και δύο τρία καλά. Και η οικονομική καταστροφή. Απαλλάχτηκα από μία σειρά από παρέες που δεν ήθελα να έχω – που τότε έκανα αναγκαστικά λόγω θέσης – και το δεύτερο ήταν ότι τα παιδιά μου αναγκάστηκαν να δουλέψουν με την μία. Έχω και τον γιο μου που είμαστε πλέον 5 ημέρες μαζί. Του έχω πει ότι πρέπει να είναι υπερασπιστικός και πώς αν πειράξει παιδί δεν πρόκειται να πατήσει σπίτι. Όταν είσαι σε μία κατάσταση δημοσιότητας, είναι πάρα πολλές χλιδάτες παρέες που θέλουν τέτοιους ανθρώπους στην παρέα τους. Όχι, δεν ήρθαν άνθρωποι να μου δώσουν λεφτά. Εξατμιζόλ. Ένας φίλος μου μού καθάρισε τα δικηγορικά μου. Ο τζίρος της ΙΜΑΚΟ ήταν τότε 60 εκατομμύρια. Δεν είναι ανάγκη να σου δώσει κάποιος λεφτά αν χρειαστείς. Ήταν ένα τηλέφωνο ότι λυπάμαι για αυτό που έπαθες, αλλά δεν έχω κανένα παράπονο. Ανακουφίστηκα. Υπήρξε ένα κομμάτι ανθρώπων που στεναχωρήθηκε και άλλοι που έκαναν πανηγύρι. Ποτέ δεν άφησα τις κανονικές παρέες που είχα από παλιά».

Σχετικά με την περίοδο της κρίσης, είπε ότι,«Δούλευα για τρία χρόνια ως Dj, όχι όμως στην Ίμπιζα που έλεγαν. Πέρασα μια καταθλιπτική περίοδο βαριά γιατί μου συνέβησαν όλα μαζί. Λένε οι ψυχολόγοι πώς αν σου κοπούν όλοι οι πυλώνες μαζί είσαι για τα “μπάζα”. Κατά διαστήματα έπαιρνα φαρμακευτική αγωγή και όταν ένιωθα καλά, τα σταματούσα. Πήρα τρεις διαφορετικές φορές στα δέκα χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλά και έχω τόσες μέρες, αλλά είμαι καλά. Έχω βαρεθεί χιλιάδες πράγματα.

Το 2012 όταν γράφτηκαν αυτά και έφαγα τον βυθό έλεγαν διάφοροι και ότι έφερα την κρίση στην Ελλάδα. Εννοείται ότι λάθη θα γίνουν αλλά το σύνολο ήταν μυοχαλαρωτικό. Υπήρχαν άλλα περιοδικά που προμόταραν τα αυτοκίνητα, τα χρυσά ρολόγια. Εμείς θέλαμε να είμαστε και λίγο ροκ».

Μιλώντας για τις προσωπικές στιγμές χαλάρωσής του, σημείωσε πως, βλέπει αγώνες και ταινίες με τον γιο του, Μάξιμο. «Κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή θα δω το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Γενικά μου αρέσει το μπάσκετ της Euroleague. Θα ήθελα ο γιος μου να είναι στην ομάδα αυτή, λόγω ήθους. Κάνουν χαβαλέ, πετάνε την μπάλα. Κάθε οικογένεια θεωρώ ότι πρέπει να πάει το παιδί του σε ομαδικό άθλημα. Επίσης, βλέπω συνέχεια ταινίες. Το Maestro μου άρεσε πολύ, ήταν καλοφτιαγμένο. Ειδήσεις αποφεύγω να τις δω γιατί μπορεί να μου φέρουν την κατάθλιψη».

Όσο για τα επαγγελματικά του σχέδια ανέφερε ότι, «Θα έκανα ξανά late night. Το είχα ερωτευτεί, είναι η μόνη εκπομπή που θα ήθελα να ξανακάνω. Στο εξωτερικό πάνε όλοι οι πολιτικοί ενώ εδώ θα έτρωγαν “κράξιμο”. Για παράδειγμα, πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Νεφέλη Μεγκ και η κοπέλα έφαγε κράξιμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος προανήγγειλε τη δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού «Intronews», το οποίο πιστεύει ότι θα κάνει… κλικ στο αναγνωστικό κοινό του.

«Μου ανεβάζει την αδρεναλίνη η τηλεόραση. Αυτοί που παίζουν χαρτιά έχουν έλλειψη αδρεναλίνης λένε. Κόλλημα με τζόγο είχα όταν ήμουν φοιτητής. Κάθε μέρα έπαιζα πόκα.

Μπορεί να φανεί λίγο μελό και σαν όλα αυτά που λένε όλοι στην τηλεόραση, είμαι υπερήφανος για τα παιδιά μου. Επαγγελματικά είμαι για αυτό που ξεκίνησα το 1997, το “ΚΛΙΚ”. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή τότε. Υπήρχαν 4-5 περιοδικά που πάτησα πάνω. Ο Τερζόπουλος ήθελε να κάνει ένα μικρό περιοδικό που θα λεγόταν Snob και του λέω “Τι, Snob;”. Τότε διάβαζα περιοδικά, έκοψα σελίδες από διάφορα και έκανα ένα ολοκληρωμένο. Του το πήγα να το δει και μου είπε “πάμε”. Όταν δεν πήγαινε καλά το “ΚΛΙΚ”, στο 4ο τεύχος έβαλα μέσα ένα προφυλακτικό γιατί ήταν η εποχή του AIDS και τότε πήρε τα πάνω του. Καταλάθος έγινε!».





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Τετάρτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη