Κοινωνία

Η εικόνα Παναγίας “Άξιον Εστί” στην Αθήνα: Η λατρευτική πομπή και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ από το πρωί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το πρόγραμμα για την Ιερά Εικόνα.

Με τιμές αρχηγού κράτους θα υποδεχθεί η Μητρόπολη Αθηνών την Ιερά Εικόνα Παναγίας «Άξιον Εστί» από το Άγιον Όρος.

Η τελετή υποδοχής θα γίνει στην πλατεία Μητροπόλεως προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, πλαισιωμένου από αρχιερατικούς επιτρόπους γραμματείς, ιεροκήρυκες και ιερείς.

Στη συνέχεια παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας θα τελεστεί Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών χοροστατούντος του Μακαριωτάτου.

Η πομπή θα ξεκινήσει από το παρεκκλήσι της Αγίας Δύναμης και θα καταλήξει στη Μητρόπολη, όπου θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι και τις 15 Μαΐου.

Καθημερινά θα τελούνται ακολουθίες, στο πλαίσιο της παραμονής της στην Αθήνα. Ειδικότερα, κάθε πρωί θα τελείται Όρθρος, Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια ιερά παράκληση και κάθε απόγευμα εσπερινός και ιερά Παράκληση, ενώ κάποιες ημέρες και θα γίνονται ιερές αγρυπνίες.

Η εικόνα συνοδεύεται από την ηγεσία της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

Κατά την αρχιερατική θεία λειτουργία την Κυριακή θα μνημονευτούν τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και ώρα 06:00 και 14:00 αντίστοιχα, επί της οδού Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στην παραπάνω οδό κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

