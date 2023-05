Life

“The 2Night Show” - Αλιμπέρτη: Το “Ζήσε Αλλιώς”, η αποχή 14 χρόνων από την τηλεόραση και η Πάρος

Η Σοφία Αλιμπέρτη σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, μοιράστηκε στιγμές από την επιτυχημένη πορεία της και εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να… ζει «αλλιώς», μακριά από την Αθήνα.



Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Σοφία Αλιμπέρτη. Λαμπερή, ανανεωμένη και χαμογελαστή, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση με την εκπομπή «Ζήσε Αλλιώς», μοιράστηκε στιγμές από την επιτυχημένη πορεία της και εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να… ζει «αλλιώς», μακριά από την Αθήνα.



Η Σοφία Αλιμπέρτη θυμήθηκε τα πρώτα της εξώφυλλα ως παιδάκι, το modeling, τις διαφημίσεις και την τυχαία συνάντηση με τον Γιάννη Δαλιανίδη, που της έδειξε τον δρόμο, προς την υποκριτική.



Για την αποχή της από την τηλεόραση για 14 χρόνια είπε: «Η απόφαση αυτή υπήρχε για 2-3 χρόνια στο μυαλό που με βασάνιζε. Δούλευα από 12 χρονών. Κουράστηκα κάποια στιγμή να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου και την εικόνα μου. Ο καθένας μπορούσε με μεγάλη ευκολία να βγει να μιλήσει για εσένα. Εγώ όμως έχω αλλάξει. Αυτό έχει σημασία. Από ένα σημείο και μετά με κούρασε. Το σιχτίρισα. Μου χάλασε το στομάχι και την διάθεση κι είπα ότι δεν υπάρχει λόγος, ας φύγω τώρα.





Στην αρχή δεν προσαρμόστηκα ποτέ στην Αθήνα. ήθελα να φτάσει η μέρα που δεν θα ζω σε αυτήν την πόλη. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πάριο, που εκτός από τον παιδιά μου μού χάρισε μια υπέροχη πατρίδα κι η Πάρος ήταν πάντα το σημείο αναφοράς μου. Πήγα στην Πάρο, ο πρώτος χρόνος οκ, ο δεύτερος καλά, στον τρίτο είπα ότι κάτι πρέπει να κάνω γιατί αρχίζω και βαριέμαι. Μετά άρχισα να γαργαλιέμαι κι άρχισα να ασχολούμαι με τα μαγαζιά».

Αναφερόμενη στην επιστροφή της στην τηλεόραση με την εκπομπή «Ζήσε Αλλιώς» του ΑΝΤ1, η Σοφία Αλιμπέρτη αποκάλυψε: «Τα νούμερα τηλεθέασης δεν με απασχολούν. Έχουμε τόσα εργαλεία που τα νούμερα με τα μηχανάκια δεν με ενδιαφέρουν. Βλέπω το Instagram μου πόσο ανεβαίνει και την ώρα της εκπομπής και λέω Δόξα το Θεό πάμε καλά. Θέλει τον χρόνο του και υπομονή. Μου αρέσει πολύ το “Ζήσε αλλιώς”. Καταλαβαίνω ότι το κόνσεπτ το αμερικάνικο θέλει μια σπιρτάδα και μια γρηγοράδα αλλά απολαμβάνω τα θέματά μας. Ρωτάω και εγώ να μάθω! Είναι ένα κόνσεπτ που δεν το έχω κάνει ξανά στη ζωή μου, είναι ιατρικού περιεχομένου».



«Είχα αρχίσει να νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με τον κόσμο μετά από 14 χρόνια. Βέβαια το ανακάλυψα αργά γιατί εγώ ξεκίνησα τα live στο Instagram που τα σταμάτησαν όλοι. Η Φαίη Σκορδά ευθύνεται για την επιστροφή μου, ήταν η αφορμή να με “τσιγκλήσει”», είπε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάλεσε στο τηλέφωνο τον Σταμάτη Γαρδέλη, με την Σοφία Αλιμπέρτη να μιλάει ξανά μετά από χρόνια με το κινηματογραφικό της ταίρι.

